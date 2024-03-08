В Харьковской области разоблачили три цеха, где производили контрафактный алкоголь
В Харьковской области Бюро экономической безопасности вместе с пограничниками разоблачили три цеха по незаконному изготовлению алкоголя. Фигуранты производили этиловый спирт, крепкие алкогольные напитки, которые без специальных разрешений сбывали в местных магазинах и заведениях питания.
Об этом сообщили пресс-службе Госпогранслужбы и БЭБ в Telegram в пятницу, 8 марта.
Цеха с незаконного изготовления алкоголя
Ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров и оборудования составляет более 3 млн. грн.
"Во время санкционированных обысков детективы изъяли более 18 тыс. л спирта и почти 6 тыс. л водочных изделий в пластиковых бутылях и тетрапаках", — говорится в сообщении.
На них наложен арест с лишением права владения, пользования и распоряжения.
Фигурантам грозит уголовная ответственность.
Напомним, чиновника коммунальной фирмы горсовета на Харьковщине задержали за взятку в размере 45 тыс. грн. Он заключил договор аренды гаражных боксов с предпринимателем и потребовал от него ежемесячную плату 15 тыс. грн. за "услугу".
Также в Харькове задержали 44-летнего мужчину, который избил свою мать до смерти. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве.
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