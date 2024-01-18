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На Харківщині викрито колаборантку, яка намагалася русифікувати навчальний процес

18 січня 2024 15:04
31cf27d3-5af3-402b-9771-1ff1ef495000 - Анастасія Гришкова
На Харківщині викрито поплічниць росіян, які намагалися русифікувати навчальний процес
Оголошення підозри мешканці Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура
31cf27d3-5af3-402b-9771-1ff1ef495000 - Анастасія Гришкова

На Харківщині викрито ще двох поплічниць окупантів, одна з них намагалася русифікувати навчальний процес під час захоплення Куп’янщини

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

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Намагалася русифікувати навчальний процес під час окупації Харківщини

За даними слідства, під час окупації Куп’янщини місцева жителька допомагала ворогу русифікувати навчальний процес.

У серпні 2022 року підозрювана очолила "Лесностенковский лицей" Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области" — заклад освіти, створений на матеріально-технічній базі українського ліцею.
Намагалася русифікувати навчальний процес під час  Куп’янщини.

"Новоспечена "директорка" повідомила колективу про впровадження стандартів освіти рф і зібрала списки вчителів, готових працювати на таких умовах. Також підозрювана отримала підручники російського видавництва з різних навчальних предметів, за якими в подальшому планувала навчати учнів", — йдеться в повідомленні.

Друга підозрювана обіймала посаду в окупаційній адміністрації

Слідством встановлено, що друга підозрювана — жителька Вовчанська, яка добровільно обійняла посаду у так званій "Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".
 
Вона складала списки співробітників фейкового органу влади для отримання ними російських паспортів, готувала накази з питань кадрового забезпечення та відповідала за ведення діловодства.

Нагадаємо, на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію цивільного населення через постійні обстріли ворога. Йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп'янського району.

Раніше ми писали, що Харківщині сталася масштабна ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали семеро людей, серед яких є дитина. 

Офіс генерального прокурора
окупанти
Харків

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