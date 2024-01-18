На Харьковщине разоблачены приспешницы россиян, которые пытались русифицировать учебный процесс

На Харьковщине разоблачили коллаборантку, которая хотела русифицировать учебный процесс
На Харьковщине разоблачены еще две приспешницы оккупантов, одна из них пыталась русифицировать учебный процесс во время захвата Купянщины
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Пыталась русифицировать учебный процесс во время оккупации Харьковщины
По данным следствия, во время оккупации Купянщины местная жительница помогала врагу русифицировать учебный процесс.
В августе 2022 года подозреваемая возглавила "Лесностенковский лицей "Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области" — учреждение образования, созданное на материально-технической базе украинского лицея. Пыталась русифицировать учебный процесс во время Купянщины.
"Новоиспеченная "директор" сообщила коллективу о внедрении стандартов образования России и собрала списки учителей, готовых работать на таких условиях. Также подозреваемая получила учебники российского издательства по различным учебным предметам, по которым в дальнейшем планировала обучать учеников", — говорится в сообщении.
Вторая подозреваемая занимала должность у оккупационной администрации
Вторая подозреваемая — жительница Волчанская, добровольно занявшая должность в так называемой "Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".
Она составляла списки сотрудников фейкового органа власти для получения ими российских паспортов, готовила приказы по кадровому обеспечению и отвечала за ведение делопроизводства.
Напомним, в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию гражданского населения из-за постоянных обстрелов врага. Речь идет о Кондрашовской и Куриловской общинах Купянского района.
Ранее мы писали, что в Харьковской области произошла масштабна ДТП. В результате столкновения двух автомобилей пострадали семь человек, среди которых есть ребенок.
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