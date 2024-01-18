На Харьковщине разоблачены приспешницы россиян, которые пытались русифицировать учебный процесс

Объявления подозрения жители Харьковщины. Фото: Офис Генерального прокурора

На Харьковщине разоблачены еще две приспешницы оккупантов, одна из них пыталась русифицировать учебный процесс во время захвата Купянщины

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Пыталась русифицировать учебный процесс во время оккупации Харьковщины

По данным следствия, во время оккупации Купянщины местная жительница помогала врагу русифицировать учебный процесс.



В августе 2022 года подозреваемая возглавила "Лесностенковский лицей "Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области" — учреждение образования, созданное на материально-технической базе украинского лицея. Пыталась русифицировать учебный процесс во время Купянщины.

"Новоиспеченная "директор" сообщила коллективу о внедрении стандартов образования России и собрала списки учителей, готовых работать на таких условиях. Также подозреваемая получила учебники российского издательства по различным учебным предметам, по которым в дальнейшем планировала обучать учеников", — говорится в сообщении.

Вторая подозреваемая занимала должность у оккупационной администрации

Вторая подозреваемая — жительница Волчанская, добровольно занявшая должность в так называемой "Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".



Она составляла списки сотрудников фейкового органа власти для получения ими российских паспортов, готовила приказы по кадровому обеспечению и отвечала за ведение делопроизводства.

Напомним, в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию гражданского населения из-за постоянных обстрелов врага. Речь идет о Кондрашовской и Куриловской общинах Купянского района.

Ранее мы писали, что в Харьковской области произошла масштабна ДТП. В результате столкновения двух автомобилей пострадали семь человек, среди которых есть ребенок.