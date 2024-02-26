На Харківщині вночі пролунали вибухи — є руйнування житлових будинків та підприємств

Зруйнований внаслідок атаки будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни завдали чергового удару безпілотниками та ракетами по Харківщині в ніч проти понеділка, 26 лютого. Внаслідок обстрілу в Чугуївському районі виникла пожежа, зруйновано пʼять будинків, ще два — пошкоджено.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

Ворожі обстріли Харківщини 25 та 26 лютого

Російська армія атакувала Чугуївський район о 02:20 26 лютого. Загарбники вкотре випустили свої ракети та БпЛА по мирних громадах. Окупанти вдарили по неактивній базі відпочинку у селі Скрипаї. Внаслідок обстрілу зруйновано п'ять будинків населеного пункту та ще два пошкоджено. На місці влучання виникла пожежа.

Крім того, о 23:00 25 лютого противник обстріляв цивільну інфраструктуру селища Пісочин.

"Пошкоджено будівлі підприємства, ангари із зерном, трактор, легкові та вантажні автомобілі. За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зафіксували наслідки на місцях ворожих ударів та зібрали докази збройної агресії Росії. Прокуратурою розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори біля знищеного ангара. Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокурори біля знищеного ангара. Фото: Харківська обласна прокуратура

Поліцейські біля понівеченого авто. Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокурори біля зруйнованого будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокурори біля зруйнованого будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура

Уламки повітряної зброї. Фото: Харківська обласна прокуратура

Побита вантажівка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Уламки повітряної зброї. Фото: Харківська обласна прокуратура

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, окупанти упродовж доби 24 лютого обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. Загарбники завдали удару по житлових будинках та господарчих будівлях.

Військові РФ 22 лютого також атакували Харківщину. Через обстріли загинули 15 корів на приватному підприємстві.