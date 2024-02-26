На Харьковщине ночью раздались взрывы — есть разрушение жилых домов и предприятий
Россияне нанесли очередной удар беспилотниками и ракетами по Харьковщине в ночь на понедельник, 26 февраля. В результате обстрела в Чугуевском районе возник пожар, разрушены пять домов, еще два — повреждены.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Вражеские обстрелы Харьковщины 25 и 26 февраля
Российская армия атаковала Чугуевский район в 02:20 26 февраля. Захватчики в очередной раз выпустили свои ракеты и БпЛА по мирным громадам. Оккупанты ударили по неактивной базе отдыха в селе Скрипаи. В результате обстрела разрушены пять домов населенного пункта и еще два повреждены. На месте попадания возник пожар.
Кроме того, в 23:00 25 февраля противник обстрелял гражданскую инфраструктуру поселка Песочин.
"Повреждены здания предприятия, ангары с зерном, трактор, легковые и грузовые автомобили. По предварительным данным, оккупанты ударили по населенному пункту двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ", — говорится в сообщении.
Полицейские зафиксировали последствия на местах вражеских ударов и собрали доказательства вооруженной агрессии России. Прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, оккупанты в течение суток 24 февраля обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Захватчики нанесли удар по жилым домам и хозяйственным зданиям.
Военные РФ 22 февраля также атаковали Харьковщину. Из-за обстрелов погибли 15 коров на частном предприятии.
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