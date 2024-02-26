На Харьковщине ночью раздались взрывы — есть разрушение жилых домов и предприятий

Разрушенный в результате атаки дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне нанесли очередной удар беспилотниками и ракетами по Харьковщине в ночь на понедельник, 26 февраля. В результате обстрела в Чугуевском районе возник пожар, разрушены пять домов, еще два — повреждены.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

Вражеские обстрелы Харьковщины 25 и 26 февраля

Российская армия атаковала Чугуевский район в 02:20 26 февраля. Захватчики в очередной раз выпустили свои ракеты и БпЛА по мирным громадам. Оккупанты ударили по неактивной базе отдыха в селе Скрипаи. В результате обстрела разрушены пять домов населенного пункта и еще два повреждены. На месте попадания возник пожар.

Кроме того, в 23:00 25 февраля противник обстрелял гражданскую инфраструктуру поселка Песочин.

"Повреждены здания предприятия, ангары с зерном, трактор, легковые и грузовые автомобили. По предварительным данным, оккупанты ударили по населенному пункту двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ", — говорится в сообщении.

Полицейские зафиксировали последствия на местах вражеских ударов и собрали доказательства вооруженной агрессии России. Прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры возле уничтоженного ангара. Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуроры возле уничтоженного ангара. Фото: Харьковская областная прокуратура

Полицейские возле побитого авто. Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуроры возле разрушенного дома. Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуроры возле разрушенного дома. Фото: Харьковская областная прокуратура

Обломки воздушного оружия. Фото: Харьковская областная прокуратура

Разбитый грузовик. Фото: Харьковская областная прокуратура

Обломки воздушного оружия. Фото: Харьковская областная прокуратура

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, оккупанты в течение суток 24 февраля обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области. Захватчики нанесли удар по жилым домам и хозяйственным зданиям.

Военные РФ 22 февраля также атаковали Харьковщину. Из-за обстрелов погибли 15 коров на частном предприятии.