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На Харківщині водій на шкільному автобусі возив окупантів на ротації до Бєлгорода

18 квітня 2024 14:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Харківщині водій на шкільному автобусі возив окупантів на ротації до Бєлгорода
Шкільний автобус. Ілюстративне фото: wikipediia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У селищі Козача Лопань Харківської області водія школи викрили на допомозі окупантам. Під час захоплення населеного пункту він возив російських військових до Бєлгорода на лікування та ротацію.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у четвер, 18 квітня.

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Так, під час окупації місцевий мешканець, який до початку вторгнення працював водієм у школі, свідомо вирішив допомагати окупантам. 

Тож, він перефарбував шкільний автобус у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. На ньому колаборант возив російських військових на лікування та ротацію до Бєлгорода і назад.

Також чоловік перевозив зброю та боєприпаси з Росії для подальшої передачі їх окупантам, які воювали на харківському напрямку.

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Водій, що возив окупантів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Після звільнення селища чоловік змінював місця проживання, однак правоохоронці все одно його знайшли.

Відомо, що перефарбований шкільний автобус перед контрнаступом ЗСУ росіяни забрали з собою для вивезення особового складу.

Зраднику повідомили підозру за фактом пособництва державі-агресору та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, на Харківщині викрили 61-річну колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з окупантами, коли ті захопили Куп'янськ. Після деокупації зрадниця зайняла нейтральну позицію. 

Також ми писали, що у Харківській області затримали родину зрадників, яка допомагала російським загарбникам зірвати постачання української техніки та зброї на передову. 

Харківська область
держзрада
окупанти
Колаборант
окупація
війна в Україні

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