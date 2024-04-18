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На Харьковщине водитель на школьном автобусе возил оккупантов на ротации в Белгород

18 апреля 2024 14:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Харьковщине водитель на школьном автобусе возил оккупантов на ротации в Белгород
Школьный автобус. Иллюстративное фото: wikipediia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В поселке Казачья Лопань Харьковской области водителя школы разоблачили на помощи оккупантам. Во время захвата населенного пункта он возил российских военных в Белгород на лечение и ротацию.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в четверг, 18 апреля.

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Так, во время оккупации местный житель, до начала вторжения работавший водителем в школе, сознательно решил помогать оккупантам.

Он перекрасил школьный автобус в зеленый цвет и нарисовал на нем российскую символику. На нем коллаборант возил российских военных на лечение и ротацию в Белгород и обратно.

Также мужчина перевозил оружие и боеприпасы из России для последующей передачи их оккупантам, которые воевали на харьковском направлении.

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Водитель, возивший оккупантов. Фото: Харьковская областная прокуратура

После освобождения поселка мужчина менял места жительства, однако правоохранители все равно его нашли.

Известно, что перекрашенный школьный автобус перед контрнаступлением ВСУ россияне забрали с собой для вывоза личного состава.

Предателю сообщили подозрение по факту пособничества государству-агрессору и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Скриншот сообщения прокуратуры
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Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, на Харьковщине разоблачили 61-летнюю коллаборантку, которая добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами, когда те захватили Купянск. После деоккупации предательница заняла нейтральную позицию.

Также мы писали, что в Харьковской области задержана семья предателей, которая помогала российским захватчикам сорвать поставки украинской техники и оружия на передовую.

Харьковская область
госизмена
оккупанты
Коллаборант
оккупация
война в Украине

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