На Харьковщине водитель на школьном автобусе возил оккупантов на ротации в Белгород
В поселке Казачья Лопань Харьковской области водителя школы разоблачили на помощи оккупантам. Во время захвата населенного пункта он возил российских военных в Белгород на лечение и ротацию.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в четверг, 18 апреля.
Водитель школы помогал оккупантам
Так, во время оккупации местный житель, до начала вторжения работавший водителем в школе, сознательно решил помогать оккупантам.
Он перекрасил школьный автобус в зеленый цвет и нарисовал на нем российскую символику. На нем коллаборант возил российских военных на лечение и ротацию в Белгород и обратно.
Также мужчина перевозил оружие и боеприпасы из России для последующей передачи их оккупантам, которые воевали на харьковском направлении.
После освобождения поселка мужчина менял места жительства, однако правоохранители все равно его нашли.
Известно, что перекрашенный школьный автобус перед контрнаступлением ВСУ россияне забрали с собой для вывоза личного состава.
Предателю сообщили подозрение по факту пособничества государству-агрессору и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, на Харьковщине разоблачили 61-летнюю коллаборантку, которая добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами, когда те захватили Купянск. После деоккупации предательница заняла нейтральную позицию.
Также мы писали, что в Харьковской области задержана семья предателей, которая помогала российским захватчикам сорвать поставки украинской техники и оружия на передовую.
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