В Харьковской области враг обстрелял и уничтожил железнодорожную станцию

Пожар на железнодорожной станции "Одноробовка". Фото: глава Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко

На Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районе Плетеновки Чугуевского района. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы Гатища Чугуевского района, Ветеринарного, Казачьей Лопани, Зеленого Харьковского района. Также сегодня под вражеским огнем находилась железнодорожная станция в Золочевской громаде.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов

На Купянском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Ивановки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Петро-Ивановка, Фиголовка, Моначиновка, Гусинка, Новомлынск и Кисловка.

В с. Казачья Лопань в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом, без пострадавших.

Поврежденные дома в результате обстрела. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

В 14:45 в г. Волчанск в результате обстрела военными РФ повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Получил ранение мужчина 54 года, госпитализирован в среднем состоянии.

Поврежденные дома в результате обстрела. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Уничтожение железнодорожной станции

По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, в 11:00 сегодня вражеским артиллерийским огнем обстреляна станция "Одноробовка". Прямым попаданием уничтожено непосредственно помещение станции. Жертв нет.

Пожар на железнодорожной станции "Одноробовка". Фото: глава Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко

Напомним, что накануне враг обстрелял город Первомайский в Харьковской области. В результате взрыва произошел пожар, повреждены автомобили и жилые дома. Среди пострадавших есть дети.

Также мы писали о том, что до этого враг нанес авиационный удар в районе Плетеневки Чугуевского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани и Волчанска.