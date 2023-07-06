В Харьковской области враг обстрелял и уничтожил железнодорожную станцию
На Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районе Плетеновки Чугуевского района. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы Гатища Чугуевского района, Ветеринарного, Казачьей Лопани, Зеленого Харьковского района. Также сегодня под вражеским огнем находилась железнодорожная станция в Золочевской громаде.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия обстрелов
На Купянском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Ивановки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Петро-Ивановка, Фиголовка, Моначиновка, Гусинка, Новомлынск и Кисловка.
В с. Казачья Лопань в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом, без пострадавших.
В 14:45 в г. Волчанск в результате обстрела военными РФ повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Получил ранение мужчина 54 года, госпитализирован в среднем состоянии.
На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Уничтожение железнодорожной станции
По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, в 11:00 сегодня вражеским артиллерийским огнем обстреляна станция "Одноробовка". Прямым попаданием уничтожено непосредственно помещение станции. Жертв нет.
Напомним, что накануне враг обстрелял город Первомайский в Харьковской области. В результате взрыва произошел пожар, повреждены автомобили и жилые дома. Среди пострадавших есть дети.
Также мы писали о том, что до этого враг нанес авиационный удар в районе Плетеневки Чугуевского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани и Волчанска.