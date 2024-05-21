В Харьковской области вражеский FPV-дрон атаковал авто эвакуирующих людей полицейских
Российский FPV-дрон атаковал автомобиль правоохранителей, эвакуировавших людей из зоны боевых действий в Харьковской области. Находящийся в машине полицейский выжил.
Об этом сообщил глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко во вторник, 21 мая.
Вражеский дрон атаковал полицейскую машину
"Работник Волчанского ГУНП ехал забирать жителей, ожидавших эвакуации, именно в этот момент россияне ударили по автомобилю", — рассказал Тимошко.
Он отметил, что полицейский жив, но получил акубаротравму. Мирных жителей тоже удалось эвакуировать.
Ранее мы рассказывали, что в последние несколько дней ситуация в Харьковской области остается напряженной, россияне пытаются атаковать позиции ВСУ. Украинские бойцы показали эффектное видео, как они уничтожают оккупантов и их технику.
Российские оккупанты обстреляли населенный пункт Золочев Харьковской области. Под удар попала только гражданская инфраструктура.
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