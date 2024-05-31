На Харківщині вже кілька днів не можуть загасити пожежу — вогонь охопив 3700 га лісу
У Харківській області продовжують вирувати масштабні лісові пожежі внаслідок російських обстрілів. Наразі триває гасіння 14 загорянь на площі понад 3700 гектарів.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у п'ятницю, 31 травня.
Пожежа в Харківській області
Російські загарбники продовжують завдавати ударів по лісових масивах, спричиняючи нові осередки загорянь.
"Завдяки неймовірним зусиллям рятувальників та працівників лісового господарства, з постійним ризиком для життя від обстрілів та детонації мін і нерозірваних боєприпасів, вдалося локалізувати вже 12 пожеж на загальній площі понад 2300 га", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники та лісівники не припиняють свої зусилля в умовах високої складності, щоб припинити пожежі та захистити житлові будівлі від вогню.
Нагадаємо, 28 травня внаслідок російських масованих ударів по прифронтовим населеним пунктам Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив приватний сектор та ліс.
Також в ніч на 31 травня загарбники вдарили по житловій забудові Харкова. Станом на 11:30 кількість поранених через влучання в житловий будинок зросла до 26.
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