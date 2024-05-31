На Харківщині вже кілька днів не можуть загасити пожежу — вогонь охопив 3700 га лісу

Рятувальники гасять вогонь у лісах Харківської області. Фото: ДСНС

У Харківській області продовжують вирувати масштабні лісові пожежі внаслідок російських обстрілів. Наразі триває гасіння 14 загорянь на площі понад 3700 гектарів.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у п'ятницю, 31 травня.

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Російські загарбники продовжують завдавати ударів по лісових масивах, спричиняючи нові осередки загорянь.

Рятувальники гасять вогонь у лісах Харківської області. Фото: ДСНС

"Завдяки неймовірним зусиллям рятувальників та працівників лісового господарства, з постійним ризиком для життя від обстрілів та детонації мін і нерозірваних боєприпасів, вдалося локалізувати вже 12 пожеж на загальній площі понад 2300 га", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники гасять вогонь у лісах Харківської області. Фото: ДСНС

Рятувальники та лісівники не припиняють свої зусилля в умовах високої складності, щоб припинити пожежі та захистити житлові будівлі від вогню.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 травня внаслідок російських масованих ударів по прифронтовим населеним пунктам Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив приватний сектор та ліс.

Також в ніч на 31 травня загарбники вдарили по житловій забудові Харкова. Станом на 11:30 кількість поранених через влучання в житловий будинок зросла до 26.