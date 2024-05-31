В Харьковской области уже несколько дней не могут потушить пожар — огонь охватил 3700 га леса
В Харьковской области продолжают бушевать масштабные лесные пожары в результате российских обстрелов. Сейчас продолжается тушение 14 возгораний на площади более 3700 гектаров.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в пятницу, 31 мая.
Пожар в Харьковской области
Российские захватчики продолжают наносить удары по лесным массивам, вызывая новые очаги возгораний.
"Благодаря невероятным усилиям спасателей и работников лесного хозяйства, с постоянным риском для жизни от обстрелов и детонации мин и неразорвавшихся боеприпасов, удалось локализовать уже 12 пожаров на общей площади более 2300 га", — говорится в сообщении.
Спасатели и лесники не прекращают прилагать свои усилия в условиях высокой сложности, чтобы прекратить пожар и защитить жилые здания от огня.
Напомним, 28 мая в результате российских массированных ударов по прифронтовым населенным пунктам Волчанской громады Чугуевского района произошел масштабный пожар. Огонь охватил частный сектор и лес.
Также в ночь на 31 мая захватчики ударили по жилой застройке Харькова. По состоянию на 11:30 количество раненых из-за попадания в жилой дом выросло до 26 человек.
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