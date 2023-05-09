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На Харьковщине из населенных пунктов вблизи линии фронта эвакуировали всех детей

9 мая 2023 16:29
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харьковщине из населенных пунктов вблизи линии фронта эвакуировали всех детей – Синегубов
Эвакуированы люди с территорий Харьковской области. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За последние две недели удалось вывезти 50 семей с детьми из Купянского района, который находится под постоянными вражеским огнем. Некоторые семьи приходится принудительно вывозить из-под обстрелов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" 9 мая.

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По словам Синегубова, враг бьет из дальнобойной артиллерии по районам области, расположенным недалеко от линии разграничения. Наиболее уязвимой сейчас Купянская громада.

"Там, где проходит линия фронта, там тяжело. Каждый день город Купянск находится под обстрелами. На самой линии фронта детей уже нет" , — рассказал Олег Синегубов.

Он также сообщил, что в зоне огневого поражения находятся города и села в 5-20 км от линии фронта.

"И когда 70% населенного пункта уже уехало и остается несколько семей с детьми, то мы принимаем решение о принудительной эвакуации", — рассказал глава области.

Напомним, что по поручению начальника Харьковской ОВА в регионе продолжается добровольная эвакуация из населенных пунктов, которые расположены вдоль линии разграничения. Так, в начале апреля из села Лукьянцы эвакуировали многодетную семью.

До этого мы рассказывали, что в Купянском районе Харьковской области полиция эвакуировала семь детей от 2 до 11 лет. Их вместе с родителями доставили в Харьков, где всем будет предоставлено временное жилье.

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