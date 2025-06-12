Последствия удара РФ по Золочеву 12 июня — спасли мать с ребенком

Спасатели достали пострадавших из-под завалов. Фото: ГСЧС Харьковской области

Российские захватчики атаковали село Золочев Харьковской области в четверг, 12 июня. В результате этого есть пострадавшие и разрушения. Спасателям удалось извлечь из-под завалов женщину с маленьким сыном.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

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Последствия удара РФ по Золочеву 12 июня

"Сегодня днем с. Золочев Богодуховского района подверглось российским авиаударам. В результате попадания авиабомбы частично разрушены два жилых дома и надворные постройки. Под обломками полуразрушенного погреба оказались женщина и ее 11-летний сын", — отметили спасатели.

Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Харьковской области

Работники ГСЧС вместе с полицейскими спасли пострадавших и передали их медикам.

В результате российского удара ранения получили пятеро местных жителей, среди них — ребенок.

Разрушенный дом и погреб. Фото: ГСЧС Харьковской области

Напомним, что за сутки 11-12 июня Россия обстреляла Харьков и девять населенных пунктов области. Из-за атаки пострадали люди, повреждены жилые дома.

Также мы сообщали, что российские захватчики ударили по Харькову и в ночь на 12 июня. В результате атаки беспилотниками 14 жителей получили травмы, в нескольких районах города разгорелись пожары — загорелись дома, торговые точки и машины.

Добавим, что РФ бьет не только по гражданским, но и по саперам, которые разминируют регион. Так, в Изюмском районе Харьковской области погиб сапер-механик ГСЧС Василий Белинский. Двое его коллег — ранены.