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Главная Харьков На Харьковщине из-под завалов достали мать с ребенком — фото

На Харьковщине из-под завалов достали мать с ребенком — фото

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Дата публикации 12 июня 2025 19:35
Последствия удара РФ по Золочеву 12 июня — спасли мать с ребенком
Спасатели достали пострадавших из-под завалов. Фото: ГСЧС Харьковской области
Ключові моменти Последствия удара РФ по Золочеву 12 июня

Российские захватчики атаковали село Золочев Харьковской области в четверг, 12 июня. В результате этого есть пострадавшие и разрушения. Спасателям удалось извлечь из-под завалов женщину с маленьким сыном.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

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Спасение пострадавших. Фото: ГСЧС Харьковской области

Последствия удара РФ по Золочеву 12 июня

"Сегодня днем с. Золочев Богодуховского района подверглось российским авиаударам. В результате попадания авиабомбы частично разрушены два жилых дома и надворные постройки. Под обломками полуразрушенного погреба оказались женщина и ее 11-летний сын", — отметили спасатели.

Росія обстріляла Золочів 12 червня
Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Харьковской области

Работники ГСЧС вместе с полицейскими спасли пострадавших и передали их медикам.

В результате российского удара ранения получили пятеро местных жителей, среди них — ребенок.

Фото наслідків обстрілу Золочева 12 червня
Разрушенный дом и погреб. Фото: ГСЧС Харьковской области

Напомним, что за сутки 11-12 июня Россия обстреляла Харьков и девять населенных пунктов области. Из-за атаки пострадали люди, повреждены жилые дома.

Также мы сообщали, что российские захватчики ударили по Харькову и в ночь на 12 июня. В результате атаки беспилотниками 14 жителей получили травмы, в нескольких районах города разгорелись пожары — загорелись дома, торговые точки и машины.

Добавим, что РФ бьет не только по гражданским, но и по саперам, которые разминируют регион. Так, в Изюмском районе Харьковской области погиб сапер-механик ГСЧС Василий Белинский. Двое его коллег — ранены.

ГСЧС Харьковская область война в Украине разрушения пострадавшие
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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