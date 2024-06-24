В Харьковской области один человек погиб, 13 пострадали — суточная сводка ОВА

В Харьковской области за сутки один погибший, 13 пострадавших — в ОВА сообщили, где звучали взрывы
Харьков и населённые пункты области находились под плотными обстрелами со стороны армии России. В результате 13 человек пострадали и один человек погиб.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 24 июня.
Хроника обстрелов Харькова в сутки
- 15:00 Харьков, Шевченковский район: в результате попадания КАБ в учебное заведение частично разрушено двухэтажное здание. Пострадали четыре человека, в том числе 15-летний ребенок.
- Холодногорский район: в результате обстрела разрушены два частных дома. Горел гараж и хозяйственная постройка. Погиб один человек, пострадали восемь человек, в том числе 16-летний ребенок.
- Киевский район: два попадания в здание цеха предприятия, которое не эксплуатируется.
Всего 23 июня в Харькове пострадали 12 человек, из них двое детей и сотрудник ГСЧС. Погиб один человек. Электроснабжение по Харькову восстановлено в полном объеме.
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Последствия обстрела поселка Слатино на Харьковщине. Фото: Telegram начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова
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Поселок Слатино на Харьковщине после обстрела. Фото: Telegram начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова
Хроника обстрелов Харьковщины
- 16:33 Купянск: в результате российского артобстрела горела крыша жилого дома.
- 14:00 Купянский р-н, Великобурлукская громада, село Рубленое: в результате вражеского обстрела травмирован мужчина.
- 13:45. Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, поселок Слатино: в результате вражеского авиационного обстрела повреждены здания сельсовета, "Новой Почты", два жилых дома.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении успешно отражено пять атак противника в районе Волчанска. На Купянском направлении Силы обороны отбили девять атак оккупантов. Продолжаются два боевых столкновения в районах Песчаного и Стельмаховки.
Напомним, в воскресенье 23 июня в Харькове прозвучала серия взрывов: оккупанты ударили по городу авиабомбами.
После авиаударов по Харькову часть города осталась без света и воды.
Напомним, работу харьковского метрополитена после обстрела 23 июня вечером уже удалось возобновить.
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