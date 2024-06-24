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В Харьковской области за сутки один погибший, 13 пострадавших — в ОВА сообщили, где звучали взрывы

24 июня 2024 09:52
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
В Харьковской области один человек погиб, 13 пострадали — суточная сводка ОВА
Последствия обстрела поселка Слатино Харьковской области. Фото: Telegram начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Харьков и населённые пункты области находились под плотными обстрелами со стороны армии России. В результате 13 человек пострадали и один человек погиб. 

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 24 июня.

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Хроника обстрелов Харькова в сутки

  • 15:00 Харьков, Шевченковский район: в результате попадания КАБ в учебное заведение частично разрушено двухэтажное здание. Пострадали четыре человека, в том числе 15-летний ребенок.
  • Холодногорский район: в результате обстрела разрушены два частных дома. Горел гараж и хозяйственная постройка. Погиб один человек, пострадали восемь человек, в том числе 16-летний ребенок.
  • Киевский район: два попадания в здание цеха предприятия, которое не эксплуатируется.

Всего 23 июня в Харькове пострадали 12 человек, из них двое детей и сотрудник ГСЧС. Погиб один человек. Электроснабжение по Харькову восстановлено в полном объеме.

  • В Харьковской области за сутки один погибший, 13 пострадавших — в ОВА сообщили, где звучали взрывы - фото 1
    Последствия обстрела поселка Слатино на Харьковщине. Фото: Telegram начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова
  • В Харьковской области за сутки один погибший, 13 пострадавших — в ОВА сообщили, где звучали взрывы - фото 2
    Поселок Слатино на Харьковщине после обстрела. Фото: Telegram начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова
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Хроника обстрелов Харьковщины

 

  • 16:33 Купянск: в результате российского артобстрела горела крыша жилого дома. 
  • 14:00 Купянский р-н, Великобурлукская громада, село Рубленое: в результате вражеского обстрела травмирован мужчина. 
  • 13:45. Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, поселок Слатино: в результате вражеского авиационного обстрела повреждены здания сельсовета, "Новой Почты", два жилых дома. 

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении успешно отражено пять атак противника в районе Волчанска. На Купянском направлении Силы обороны отбили девять атак оккупантов. Продолжаются два боевых столкновения в районах Песчаного и Стельмаховки.

Напомним, в воскресенье 23 июня в Харькове прозвучала серия взрывов: оккупанты ударили по городу авиабомбами.

После авиаударов по Харькову часть города осталась без света и воды.

Напомним, работу харьковского метрополитена после обстрела 23 июня вечером уже удалось возобновить.

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Харьков
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Харьковская область
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