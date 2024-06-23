У Харкові знову працює метро

Харківське метро. Фото: t.me/kh_metro

У Харкові у неділю, 23 червня, відновили рух поїздів у метро. Роботу було призупинено внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену у Telegram.

Читайте також:

Робота метро в Харкові

"Наразі рух лініями метрополітену відновлено", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківського метрополітену. Фото: скриншот

Також в пресслужбі "Харківобленерго" заявили, що у місті відновили електропостачання.

Допис "Харківобленерго". Фото: скриншот

Наразі комунальники активно працюють над відновленням водопостачання, оскільки через обстріл з боку Росії деякі насосні станції були вимкнені.

Нагадаємо, 23 червня в Харкові пролунала серія з трьох вибухів через авіаудари, внаслідок чого в декількох районах міста зникло водопостачання. Також у місті лунали вибухи через ракети С-300.

Відомо, що у частини харків'ян було відсутнє електропостачання. Це наслідок російського удару по місту.

Згодом у місті зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу. Ворог травмував десять людей та вбив одного цивільного.