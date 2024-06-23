У Харкові знову працює метро

У Харкові відновили рух потягів у метро після обстрілів
У Харкові у неділю, 23 червня, відновили рух поїздів у метро. Роботу було призупинено внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену у Telegram.
Робота метро в Харкові
"Наразі рух лініями метрополітену відновлено", — йдеться у повідомленні.
Також в пресслужбі "Харківобленерго" заявили, що у місті відновили електропостачання.
Наразі комунальники активно працюють над відновленням водопостачання, оскільки через обстріл з боку Росії деякі насосні станції були вимкнені.
Нагадаємо, 23 червня в Харкові пролунала серія з трьох вибухів через авіаудари, внаслідок чого в декількох районах міста зникло водопостачання. Також у місті лунали вибухи через ракети С-300.
Відомо, що у частини харків'ян було відсутнє електропостачання. Це наслідок російського удару по місту.
Згодом у місті зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу. Ворог травмував десять людей та вбив одного цивільного.
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