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У Харкові відновили рух потягів у метро після обстрілів

23 червня 2024 21:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові знову працює метро
Харківське метро. Фото: t.me/kh_metro
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові у неділю, 23 червня, відновили рух поїздів у метро. Роботу було призупинено внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену у Telegram.

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"Наразі рух лініями метрополітену відновлено", — йдеться у повідомленні.

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Допис Харківського метрополітену. Фото: скриншот

Також в пресслужбі "Харківобленерго" заявили, що у місті відновили електропостачання. 

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Допис "Харківобленерго". Фото: скриншот

Наразі комунальники активно працюють над відновленням водопостачання, оскільки через обстріл з боку Росії деякі насосні станції були вимкнені.

Нагадаємо, 23 червня в Харкові пролунала серія з трьох вибухів через авіаудари, внаслідок чого в декількох районах міста зникло водопостачання. Також у місті лунали вибухи через ракети С-300.

Відомо, що у частини харків'ян було відсутнє електропостачання. Це наслідок російського удару по місту.

Згодом у місті зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу. Ворог травмував десять людей та вбив одного цивільного.

війна
Харків
метро
електроенергія
обстріли
електропостачання
окупанти

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