На Харківщині за тиждень підірвалися на вибухонебезпечних предметах троє дорослих та дитина

Табличка з написом: "Увага міни". Фото: УНІАН/Немеш Янош

За минулий тиждень 4 цивільні особи, серед яких одна дитина, підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Також піротехнічні підрозділи ДСНС виїжджали на знешкодження вибухонебезпечних предметів 292 рази.

Про це на брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

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Мінна небезпека

За даними речника ГУ ДСНС України в Харківській області, минулого тижня 4 цивільні особи, серед яких одна дитина, підірвалися на вибухонебезпечних предметах.

19 червня отримав осколкове поранення голови та лівої ноги 52-річний житель міста Ізюм. За попередніми даними, чоловік проводив господарчі роботи, розпалив багаття, в результаті вибуху невідомого ВНП він отримав поранення.

"Цього ж дня на березі річки поблизу села Оскіл Ізюмського району в результаті детонації протипіхотної міни постраждав 32-річний чоловік", — розповів Василенко.

23 червня в результаті вибуху протипіхотної міни отримав множинні поранення тіла та рук 73-річний чоловік. Це сталося в селі Артемівка Печенізької громади Чугуївського району. Чоловік у лісі підняв протипіхотну міну "пелюстку", яка здетонувала.

24 червня стався випадок з підривом неповнолітньої дитини в місті Південне Харківського району. 7-річний хлопчик бавився з патроном, через детонацію отримав поранення. Наразі дитина перебуває в лікарні.

Розмінування Харківщини

Речник ДСНС підкреслив, що сапери продовжують працювати на деокупованих територіях, виїжджають на розмінування ліній електропередач, а також за заявками громадян до приватного сектору.

"Наразі на Харківщині працює 33 піротехнічні розрахунки ДСНС, 169 саперів та 66 одиниць техніки. На даний час ними обстежено 3 тис. 120 га території, більше ніж 2 тис. км ліній електропередач. Було виявлено та знешкоджено 71 тис. 738 вибухонебезпечних предметів", – повідомив Євген Василенко.

Нагадуємо, в разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не торкайтеся його. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте ДСНС за номером 101 або Нацполіцію - 102.

Нагадаємо, що на Харківщині на міні підірвалась мати з трьома дітьми. Жінка 37 років загинула на місці. Важких поранень зазнали дві дівчинки 12 та 15 років та 12-річний хлопчик.

Також ми розповідали, що харківські інженери розробили машину для знищення ворожих мін. Поки що цей механізм відтворений у єдиному екземплярі, але вже працює і показує ефективність. Ймовірно, у подальшому він отримає сертифікацію і буде запущений у серійне виробництво, що значно пришвидшить процес розмінування територій області.