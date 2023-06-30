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В Харьковской области за сутки подорвались два человека: пострадал ребенок

30 июня 2023 12:17
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харьковщине за сутки взорвались два человека: пострадал ребенок
Остатки взрывного устройства после несчастного случая с ребёнком. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня ночью подросток наткнулся на взрывоопасный предмет , после чего произошел взрыв. Также до этого несчастный случай с взрывным устройством произошел на предприятии в области.

Об этом сообщает глава Харьковской областной ОВА Олег Синегубов .

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Детали о пострадавших

Этой ночью, около 3:30, в пгт. Панютино Лозовского района мальчик 13 лет нашел на собственном дворе взрывное устройство (вероятно гранату), взял его в руки, после чего произошел взрыв.

"С травмической ампутацией нескольких пальцев руки ребенка доставили в харьковскую больницу", — рассказали о трамвах ребенка в полиции.

В с. Чернещина Изюмского района на территории сельскохозяйственного предприятия трактор МТЗ-80 взорвался на неустановленном взрывном устройстве. 54-летний мужчина получил незначительные повреждения.

Также глава области сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты вели артиллерийские и минометные обстрелы приграничных и прифронтовых территорий Купянского и Чугуевского районов области. В частности, под вражеским огнем находились Волчанск Чугуевского района, Кисловка и Берестово Купянского района и другие. По предварительной информации, мирные жители в результате обстрелов не пострадали.

Напомним, что в городе Южное Харьковского района 7-летний мальчик нашел предмет, похожий на патрон и ударил им по стене. В результате взрыва ребенок получил ранения и был доставлен в больницу.

Также мы рассказывали о том, что на Харьковщине через неделю взорвались на взрывоопасных предметах трое взрослых и ребенок. Также пиротехнические подразделения ГСЧС выезжали на обезвреживание взрывоопасных предметов в 292 раза.

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