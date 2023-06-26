В Харьковской области через неделю взорвались на взрывоопасных предметах трое взрослых и ребенок

Табличка с надписью: "Внимание мины". Фото: УНИАН/Немеш Янош

За прошедшую неделю 4 гражданских лица, среди которых один ребенок, взорвались на взрывоопасных предметах. Также пиротехнические подразделения ГСЧС выезжали на обезвреживание взрывоопасных предметов в 292 раза.

Об этом на брифинге сообщил представитель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

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Минная опасность

По данным спикера ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на прошлой неделе 4 гражданских лица, среди которых один ребенок, взорвались на взрывоопасных предметах.

19 июня получил осколочное ранение головы и левой ноги 52-летний житель Изюма. По предварительным данным, мужчина проводил хозяйственные работы, разжег костер, в результате взрыва неизвестного ВНП он получил ранения.

"В этот же день на берегу реки вблизи села Оскол Изюмского района в результате детонации противопехотной мины пострадал 32-летний мужчина", — рассказал Василенко.

23 июня в результате взрыва противопехотной мины получил множественные ранения тела и рук 73-летний мужчина. Это произошло в селе Артемовка Печенежской общины Чугуевского района. Мужчина в лесу поднял сдетонировавшую противопехотную мину "лепесток".

24 июня произошел случай с подрывом несовершеннолетнего ребенка в городе Южное Харьковского района. 7-летний мальчик играл с патроном, из-за детонации получил ранения. В настоящее время ребенок находится в больнице.

Разминирование Харьковщины

Спикер ГСЧС подчеркнул, что саперы продолжают работать на деоккупированных территориях, выезжают на разминирование линий электропередач, а также по заявкам граждан в частный сектор.

"В настоящее время на Харьковщине работает 33 пиротехнических расчета ГСЧС, 169 саперов и 66 единиц техники. В настоящее время ими обследовано 3 тыс. 120 га территории, более 2 тыс. км линий электропередач. Было обнаружено и обезврежено 71 тыс. 738 взрывоопасных предметов" — сообщил Евгений Василенко.

Напоминаем, в случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не прикасайтесь к нему. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите ГСЧС по номеру 101 или Нацполицию – 102.

Напомним, что в Харьковской области на мини взорвалась мать с тремя детьми. Женщина 37 лет скончалась на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12 и 15 лет и 12-летний мальчик.

Также мы рассказывали, что харьковские инженеры разработали машину для уничтожения вражеских мин . Пока этот механизм воспроизведен в единственном экземпляре, но уже работает и показывает эффективность. По всей вероятности, в дальнейшем он получит сертификацию и будет запущен в серийное производство, что значительно ускорит процесс разминирования территорий области.