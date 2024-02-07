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В Харьковской области задержали агронома, который помогал оккупантам минировать поля

7 февраля 2024 13:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Харьковской области задержали агронома, который помогал оккупантам минировать поля
Задержание коллаборанта в Харьковской области. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали агронома, который помагал российским захватчикам минировать поля во время оккупации региона. После того, как армия РФ захватила часть области, мужчина помогал оккупантам ориентироваться на местности, что им было нужно для преступных действий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 7 февраля, в Telegram.

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Как коллаборант помогал российской армии в Харьковской области

С помощью действий коллаборанта, российские солдаты миновали участки вокруг районного центра, среди которых местные дороги, по которым ходили и ездили местные жители. Также предатель давал оккупантам фермерские продукты питания и дрова, чтобы обогревать школу, которую они захватили и использовали, как военную базу.

"При этом трех российских командиров их приспешник "расквартировал" в собственном доме. Также злоумышленник требовал от своих коллег передавать захватчикам бетонные блоки и древесину для обустройства фортификационных сооружений. В случае отказа — угрожал заключением в российскую пыточную комнату", — отметили в СБУ.

Разоблачение предателя

После того, как ВСУ освободили область, злоумышленник остался на территории громады и надеялся избежать наказания. Однако сотрудникам СБУ удалось установить его месторасположение и задержать.

В настоящее время следователи СБУ сообщили коллаборанту о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Предатель находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили фельдшера, который призывал своих сотрудников помогать российским оккупантам. Прокуроры теперь решают вопрос об объявлении предателя в розыск.

Также мы писали, что в Харьковской области мужчина сотрудничал с оккупантами. Он занимал должность "замглавы" оккупационной администрации. Сейчас он скрывается от правосудия.

СБУ
Харьковская область
оккупанты
Коллаборант
люди
война в Украине

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