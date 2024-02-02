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У Харківській області викрили фельдшера, який закликав колег співпрацювати з РФ

2 лютого 2024 17:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області викрили фельдшера, який закликав колег співпрацювати з РФ
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області викрили фельдшера, який закликав своїх колег співпрацювати з російськими окупантами. Наразі чоловік переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 38-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України)", — йдеться у повідомленні.

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Фельдшер, який співпрацював з окупантами. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Фігурант відкрито демонстрував свою позицію, схвалюючи збройну агресію Росії проти України. Підозрюваним є мешканець с. Великий Бурлук, який до 24 лютого 2022 року працював старшим фельдшером Великобурлуцького відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Під час окупації населеного пункту зловмисник радів приходу росіян та наголошував, що вони тут назавжди. До того ж колаборант закликав своїх колег співпрацювати з ворогом. 

"Більше того, підозрюваний зазначив, що не допустить до роботи тих фельдшерів, які не погодяться співпрацювати із російською владою та не подадуть документи для майбутнього працевлаштування у новоствореному фельдшерському підрозділі окупаційної адміністрації держави-агресора", — йдеться у повідомленні.

Наразі фігурант переховується від слідства. 

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області оголосили підозру колишньому поліцейському, який працював на загарбників під час окупації Вовчанська. Фігурант ніс службу на блокпостах ворога у російській формі та зі знаком "міністерства ЛНР".

Також ми писали, що на Харківщині вперше винесено вирок про довічне ув'язнення колишньому співробітнику поліції за зраду. Ця людина передавала відомості про розташування ЗСУ та правоохоронних органів російської ФСБ.

війна
Харківська область
прокуратура
окупанти
Колаборант
окупація

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