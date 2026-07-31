На Харківщині затримали керівника поліції: деталі про справу

Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Харківщині затримали одного з керівників територіального підрозділу поліції. Посадовцю повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні. Справу розслідують працівники ДБР спільно із СБУ. Йому може загрожувати ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

Заява поліції про справу. Фото: скриншот із Facebook

Затримання посадовця

30 липня працівники Головного слідчого управління ДБР спільно зі співробітниками СБУ затримали одного з керівників територіального підрозділу поліції Харківської області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Що загрожує

Поліцейському повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за зловживання впливом. Зокрема, йдеться про одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення уповноваженої особи, якщо це поєднано з вимаганням такої вигоди.

За частиною 3 статті 369-2 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

У Національній поліції наголосили, що посада та спеціальне звання не звільняють правоохоронця від відповідальності.

"Тут немає недоторканних. Якщо є достатні докази вчинення кримінального правопорушення, кожен має відповідати перед законом", — заявили в поліції.

Там також зазначили, що сприятимуть органам досудового розслідування для повного та неупередженого встановлення обставин справи.

Схема з ВЛК

Зазначимо, раніше викрили у Харкові. Представник одного з районних ТЦК та СП, за даними поліції, вимагав 1000 доларів за сприяння у проходженні військово-лікарської комісії. За ці гроші він обіцяв допомогти з оформленням направлення, проходженням ВЛК та створити умови для оформлення бронювання від мобілізації.

Правоохоронці задокументували факт отримання грошей і повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Суд відправив його під варту, водночас визначивши можливість внесення застави. За цією статтею підозрюваному може загрожувати від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові 55-річного громадянина Азербайджану обвинувачують в організації незаконного виїзду військовозобов'язаного за кордон. Він пропонував оформити фіктивне працевлаштування, "бронь" та відрядження до Європи без повернення. Справу вже передали до суду.

Також Новини.LIVE писали, що Київський районний суд Харкова визнав винною лікарку, яка допомагала військовозобов'язаним ухилитись від служби в ЗСУ. Вона оформлювала для них фіктивні документи.