Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків На Харківщині затримали політика за оборудки з деревиною

На Харківщині затримали політика за оборудки з деревиною

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 17:17
СБУ затримує підозрюваного. Фото: СБУ

У Харківській області затримали керівника регіонального осередку відомої політсили. Він займався махінаціями з деревиною. Підозрюваного затримала Служба безпеки України.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення СБУ.

Махінації з деревиною на Харківщині

У Харківській області викрили масштабну схему незаконного збагачення на деревині. Її організували керівник міжрегіонального офісу ДП "Ліси України" та очільник місцевого осередку відомої політпартії. Оборудки викрили СБУ та Офіс Генпрокурора.

У Харківській області керівник політпартії провертав оборудки з деревиною
Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

За інформацією слідства, схема передбачала вимагання хабарів у підприємців, які перемагали на біржових торгах стосовно закупівлі промислової деревини з державного лісгоспу. За неправомірну вигоду фігуранти замість пиломатеріалів продавали бізнесменам елітні сорти лісосировини.

Зокрема, в одного з підприємців вимагали 1,3 млн грн, аби відвантажити йому майже 200 куб. м цінних порід деревини. Для приховування злочину до звітів вносили неправдиву документацію.

Читайте також:
СБУ фіксує докази протиправної діяльності. Фото: СБУ

Після передачі останньої частини хабаря фігурантів схеми затримали. Їм повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ⁠ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення, а також конфіскація майна.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Харків у 2026 році планує витратити понад 314 мільйонів гривень на дороги. Йдеться про ремонт та утримання автошляхів. Наразі точний перелік об'єктів, на яких будуть проводити роботи, ще не затвердили.

Також ми розповідали про те, що у Харкові та області з 1 квітня ціни на комунальні послуги залишаться такими ж, як зараз. Крім того, проїзд у громадському транспорті для жителів міста буде безкоштовним.

Харків політики деревина
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації