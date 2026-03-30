На Харківщині затримали політика за оборудки з деревиною

СБУ затримує підозрюваного. Фото: СБУ

У Харківській області затримали керівника регіонального осередку відомої політсили. Він займався махінаціями з деревиною. Підозрюваного затримала Служба безпеки України.

Махінації з деревиною на Харківщині

У Харківській області викрили масштабну схему незаконного збагачення на деревині. Її організували керівник міжрегіонального офісу ДП "Ліси України" та очільник місцевого осередку відомої політпартії. Оборудки викрили СБУ та Офіс Генпрокурора.

Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

За інформацією слідства, схема передбачала вимагання хабарів у підприємців, які перемагали на біржових торгах стосовно закупівлі промислової деревини з державного лісгоспу. За неправомірну вигоду фігуранти замість пиломатеріалів продавали бізнесменам елітні сорти лісосировини.

Зокрема, в одного з підприємців вимагали 1,3 млн грн, аби відвантажити йому майже 200 куб. м цінних порід деревини. Для приховування злочину до звітів вносили неправдиву документацію.

СБУ фіксує докази протиправної діяльності. Фото: СБУ

Після передачі останньої частини хабаря фігурантів схеми затримали. Їм повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

⁠ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення, а також конфіскація майна.

