У Харкові зникло 8 тис. тонн зерна — збитки майже 35 млн грн

У Харкові зникло зерна на майже 35 млн грн — затримано посадовця
У Харкові правоохоронці повідомили про підозру начальнику виробничої дільниці комбінату хлібопродуктів. За даними слідства, через службову недбалість з підприємства зникло майже 8 тисяч тонн зерна.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.
Нестачу продукції виявили під час інвентаризації
Правоохоронці встановили, що посадовець АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" не забезпечив належного контролю за наявністю та зберіганням зернових культур на своїй дільниці.
Під час комісійних перевірок виявили низку порушень у веденні нормативно-розпорядчих документів, обліку зерна та контролі за технологічними процесами.
Через це виникла значна різниця між фактичною кількістю зерна та даними у документації. Інвентаризація підтвердила нестачу майже 8 тисяч тонн зернових культур.
За попередніми даними, зерно могли вивезти з території підприємства сторонні особи. Водночас начальник дільниці не вжив заходів для запобігання втраті продукції.
Збитки, завдані державній корпорації, оцінюють майже у 35 мільйонів гривень. Посадовця вже звільнили із займаної посади.
Наразі йому повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці також встановлюють осіб, які могли бути причетні до вивезення зерна з підприємства.
