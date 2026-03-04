У Харкові зникло 8 тис. тонн зерна — збитки майже 35 млн грн

Місце збереження зернових культур. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру начальнику виробничої дільниці комбінату хлібопродуктів. За даними слідства, через службову недбалість з підприємства зникло майже 8 тисяч тонн зерна.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

Нестачу продукції виявили під час інвентаризації

Дільниця зберігання зернових культур. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці встановили, що посадовець АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" не забезпечив належного контролю за наявністю та зберіганням зернових культур на своїй дільниці.

Під час комісійних перевірок виявили низку порушень у веденні нормативно-розпорядчих документів, обліку зерна та контролі за технологічними процесами.

Через це виникла значна різниця між фактичною кількістю зерна та даними у документації. Інвентаризація підтвердила нестачу майже 8 тисяч тонн зернових культур.

За попередніми даними, зерно могли вивезти з території підприємства сторонні особи. Водночас начальник дільниці не вжив заходів для запобігання втраті продукції.

Затриманий посадовець. Фото: Харківська обласна прокуратура

Збитки, завдані державній корпорації, оцінюють майже у 35 мільйонів гривень. Посадовця вже звільнили із займаної посади.

Наразі йому повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці також встановлюють осіб, які могли бути причетні до вивезення зерна з підприємства.

