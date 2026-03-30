Главная Харьков На Харьковщине задержали политика за сделки с древесиной

На Харьковщине задержали политика за сделки с древесиной

Дата публикации 30 марта 2026 17:17
На Харьковщине задержали политика за сделки с древесиной
СБУ задерживает подозреваемого. Фото: СБУ

В Харьковской области задержали руководителя региональной ячейки известной политсилы. Он занимался махинациями с древесиной. Подозреваемого задержала Служба безопасности Украины.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение СБУ.

Махинации с древесиной на Харьковщине

В Харьковской области разоблачили масштабную схему незаконного обогащения на древесине. Ее организовали руководитель межрегионального офиса ГП "Леса Украины" и глава местной ячейки известной политпартии. Сделки разоблачили СБУ и Офис Генпрокурора.

Задержан подозреваемый. Фото: СБУ

По информации следствия, схема предусматривала вымогательство взяток у предпринимателей, которые побеждали на биржевых торгах по закупке промышленной древесины из государственного лесхоза. За неправомерную выгоду фигуранты вместо пиломатериалов продавали бизнесменам элитные сорта лесосырья.

В частности, у одного из предпринимателей требовали 1,3 млн грн, чтобы отгрузить ему почти 200 куб. м ценных пород древесины. Для сокрытия преступления в отчеты вносили ложную документацию.

СБУ фиксирует доказательства противоправной деятельности. Фото: СБУ

После передачи последней части взятки фигурантов схемы задержали. Им сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения, а также конфискация имущества.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Харьков в 2026 году планирует потратить более 314 миллионов гривен на дороги. Речь идет о ремонте и содержании автодорог. Сейчас точный перечень объектов, на которых будут проводить работы, еще не утвердили.

Также мы рассказывали о том, что в Харькове и области с 1 апреля цены на коммунальные услуги останутся такими же, как сейчас. Кроме того, проезд в общественном транспорте для жителей города будет бесплатным.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
