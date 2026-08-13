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Головна Харків На Харківщині завтра буде до +24 градусів: прогноз погоди

На Харківщині завтра буде до +24 градусів: прогноз погоди

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 18:31
Погода у Харкові 14 серпня: прохолода перед новою спекою
Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області утримуватиметься суха та помірно тепла погода. У п'ятницю мешканців регіону чекають досить прохолодні ночі й комфортна денна температура. Проте синоптики зазначають, що це тимчасово — вже з вихідних спека знову почне повертатися.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 14 серпня

У п'ятницю, 14 серпня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7–12 м/с. 

  • По області: вночі температура повітря становитиме свіжі +8…+13 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до помірних +21…+26 °С. 
  • У Харкові: нічна температура буде в межах +9…+11 °С без опадів. Вдень очікується приємна погода, а повітря прогріється до +22…+24 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Незважаючи на відносне зниження температури, ситуація з пожежною небезпекою в області 14 серпня залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки тримається у Золочеві, Богодухові, Великому Бурлуці, Слобожанському, Берестині та Лозовій. У Харкові та Коломаці прогнозують високий (четвертий) рівень. Водночас у районі Ізюма діє середній (третій) клас. Рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути вкрай обережними з вогнем на відкритій місцевості.

Прогноз на 15–18 серпня

Прохолода протримається недовго, і вже від початку наступного тижня літо знову покаже свій гарячий характер: 

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  • 15 серпня: передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі очікується +8…+13 °С, а вдень температура становитиме +21…+26 °С. 
  • 16 серпня: збережеться мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5–10 м/с. Нічна температура підвищиться до +10…+15 °С, а вдень повітря прогріється до комфортних +25…+30 °С. 
  • 17 серпня: очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +12…+17 °С, а вдень повернеться літнє тепло до +28…+33 °С.
  • 18 серпня: у регіоні збережеться мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с. Нічна температура становитиме +14…+19 °С, а вдень стовпчики термометрів сягнуть справжньої спеки — +30…+35 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою. 

Також Новини.LIVE писали, що на Журавлівському острові в Харкові завершили облаштування першої пляжної зони, а вже найближчим часом там можуть з'явитися ще два нові пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Харків Харківська область прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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