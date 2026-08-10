Погода у Харкові на завтра: спека сягне +34° перед спадом

Хлопці йдуть по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області утримуватиметься суха та тепла погода. У вівторок стовпчики термометрів знову піднімуться до спекотних позначок, проте синоптики заспокоюють, що вже з середи в регіоні розпочнеться поступове зниження температури.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 11 серпня

У вівторок, 11 серпня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

По області: вночі температура повітря становитиме +14…+19 °С, а вдень повітря прогріється до +29…+34 °С.

У Харкові: нічна температура буде в межах +16…+18 °С без істотних опадів. Вдень очікується сонячна та спекотна погода, а стовпчики термометрів покажуть +30…+32 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із сухою погодою ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Харкові та Лозовій зафіксовано надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки. Високий (четвертий) рівень діє у Золочеві, Слобожанському, Великому Бурлуці та Ізюмі. Середній клас прогнозують для Богодухова, а в Коломаці та Берестині загроза мінімальна — там спостерігається низький клас. Рятувальники закликають жителів зон підвищеного ризику бути обережними з вогнем.

Прогноз на 12–15 серпня

Спекотна погода протримається лише день, після чого в регіон прийде відчутна свіжість:

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12 серпня: очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Повітря вночі становитиме +14…+19 °С, а вдень температура знизиться до +24…+29 °С.

13 серпня: збережеться мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Нічна температура впаде до +10…+15 °С, а вдень очікується комфортне тепло в межах +21…+26 °С.

14 серпня: передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +9…+14 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть +21…+26 °С.

15 серпня: збережеться мінлива хмарність без опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Нічна температура повітря становитиме +9…+14 °С, а вдень прогріється до +21…+26 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Також Новини.LIVE писали, что Харків опинився серед міст України з найбільшими надходженнями від місцевих податків і зборів. Попри постійні російські обстріли, місто посіло четверте місце у загальному рейтингу. Таких результатів вдалося досягти завдяки збереженню економічної активності та власних бюджетних надходжень.