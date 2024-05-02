На Харківщині збільшилась кількість постраждалих дітей після ворожих ударів КАБ
У місті Дергачі Харківської області збільшилася кількість постраждалих внаслідок авіаудару Повітряно-космічних сил Росії у четвер, 2 травня. Постраждали дев'ятеро осіб, вісім з яких — діти.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Кількість потерпілих від авіаудару зросла
За даними прокурорів, авіаудар трапився о 16:00. Одна з бомб влучила по території спорткомплексу, інша — по приватному житловому сектору. За попередніми даними, літаки запускали керовані авіабомби УМПБ Д30-СН.
Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, постраждали двоє 11-річних, двоє 12-річних дітей та дві дитини 13 та 15 років. У всіх дев'ятьох — травми середньої тяжкості. В одного хлопчика виникла гостра реакція на стрес, а у ще одного легкі травми, тому дитину не було шпиталізовано.
Також постраждав 75-річний чоловік, якому надали допомогу на місці.
Однак у ГУ ДСНС в Харківській області додали, що внаслідок обстрілу спалахнув трансформатор. Пожежу рятувальники ліквідували на площі 20 кв.м. Також зазначається, що пошкоджено сім адміністративних будівель та 15 приватних будинків.
Нагадаємо, сьогодні тактична авіація ПКС РФ вдарила КАБами по Дергачах. Тоді, як повідомлялося, поранення отримали семеро людей, з них шестеро — діти.
Водночас окупанти не припиняють тероризувати Харків та область. За минулу добу під артилерійськими та мінометними ударами були 17 населених пунктів регіону.
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