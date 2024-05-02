На Харківщині збільшилась кількість постраждалих дітей після ворожих ударів КАБ

Рятувальник поруч з вирвою від авіабомби. Фото: ДСНС Харківщини

У місті Дергачі Харківської області збільшилася кількість постраждалих внаслідок авіаудару Повітряно-космічних сил Росії у четвер, 2 травня. Постраждали дев'ятеро осіб, вісім з яких — діти.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Працівник прокуратури у зруйнованій спортивній залі. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Влучання в один з будинків Дергачівського приватного сектору. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Уламок авіабомби УМПБ Д30-СН. Джерело: Харківська обласна прокуратура

За даними прокурорів, авіаудар трапився о 16:00. Одна з бомб влучила по території спорткомплексу, інша — по приватному житловому сектору. За попередніми даними, літаки запускали керовані авіабомби УМПБ Д30-СН.

Зруйнований інтер'єр одного з будинків Дергачівського приватного сектору. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, постраждали двоє 11-річних, двоє 12-річних дітей та дві дитини 13 та 15 років. У всіх дев'ятьох — травми середньої тяжкості. В одного хлопчика виникла гостра реакція на стрес, а у ще одного легкі травми, тому дитину не було шпиталізовано.

Також постраждав 75-річний чоловік, якому надали допомогу на місці.

Однак у ГУ ДСНС в Харківській області додали, що внаслідок обстрілу спалахнув трансформатор. Пожежу рятувальники ліквідували на площі 20 кв.м. Також зазначається, що пошкоджено сім адміністративних будівель та 15 приватних будинків.

Влучання в Дергачівську спортивну залу. Джерело: ДСНС Харківщини

Вибиті вікна в одній із будівель. Джерело: ДСНС Харківщини

Нагадаємо, сьогодні тактична авіація ПКС РФ вдарила КАБами по Дергачах. Тоді, як повідомлялося, поранення отримали семеро людей, з них шестеро — діти.

Водночас окупанти не припиняють тероризувати Харків та область. За минулу добу під артилерійськими та мінометними ударами були 17 населених пунктів регіону.