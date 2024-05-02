В Харьковской области увеличилось количество пострадавших детей после вражеских ударов КАБ

Спасатель рядом с воронкой от авиабомбы. Фото: ГСЧС Харьковской области

В городе Дергачи Харьковской области увеличилось количество пострадавших в результате авиаудара Воздушно-космических сил России в четверг, 2 мая. Пострадали девять человек, восемь из которых — дети.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Сотрудник прокуратуры в разрушенном спортзале. Источник: Харьковская областная прокуратура

Попадание в один из домов Дергачевского частного сектора. Источник: Харьковская областная прокуратура

Обломок авиабомбы УМПБ Д30-СН. Источник: Харьковская областная прокуратура

По данным прокуроров, авиаудар произошел в 16:00. Одна из бомб попала по территории спорткомплекса, другая — по частному жилищному сектору. По предварительным данным, самолеты запускали планируемые авиабомбы УМПБ Д30-СН.

Разрушен интерьер одного из домов Дергачевского частного сектора. Источник: Харьковская областная прокуратура

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пострадали двое 11-летних, двое 12-летних детей и два ребенка 13 и 15 лет. У всех девяти — травмы средней тяжести. У одного мальчика возникла острая реакция на стресс, а у еще одного легкие травмы, из-за чего ребенок не был госпитализирован.

Также пострадал 75-летний мужчина, которому была оказана помощь на месте.

Однако в ГУ ГСЧС в Харьковской области добавили, что в результате обстрела вспыхнул трансформатор. Пожар спасатели ликвидировали на площади 20 кв. Также отмечается, что повреждены семь административных зданий и 15 частных домов.

Попадание в Дергачевский спортзал. Источник: ГСЧС Харьковской области

Выбитые окна в одном из зданий. Источник: ГСЧС Харьковской области

Напомним, сегодня тактическая авиация ВКС РФ ударила КАБами по Дергачам. Тогда, как сообщалось, ранения получили семь человек, из них шестеро — дети.

В то же время оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и область. За прошедшие сутки под артиллерийскими и минометными ударами находились 17 населенных пунктов региона.