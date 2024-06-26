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В Харьковской области возросло количество пострадавших от российского обстрела

26 июня 2024 19:10
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Обстрел Харьковщины 26 июня — есть пострадавшие
Последствия вражеского обстрела. Фото: Олег Синегубов/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне обстреляли Харьковскую область управляемыми авиационными бомбами. В результате обстрела пострадали девять человек.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов в Telegram в среду, 26 июня.

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В результате ракетного удара по частному сектору в городе Дергачи пострадали десять человек, включая троих детей. У всех пострадавших наблюдается острая реакция на стресс. Шесть человек в среднем, а остальные находятся в легком состоянии. Пять человек были доставлены в больницу.

Последствия вражеского обстрела. Фото: Олег Синегубов/Telegram
Последствия вражеского обстрела. Фото: Олег Синегубов/Telegram
Последствия вражеского обстрела. Фото: Олег Синегубов/Telegram
Последствия вражеского обстрела. Фото: Олег Синегубов/Telegram
Последствия вражеского обстрела. Фото: Олег Синегубов/Telegram
Последствия вражеского обстрела. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Напомним, российские захватчики атаковали КАБами Харьков утром 25 июня. В результате прилетов пострадали жилые дома одного из районов города.

Добавим, что мэр Харькова Игорь Терехов написал письмо ООН с просьбой помочь прекратить российские обстрелы города и области. По его словам, около 800 образовательных объектов Харькова разрушены.

война
взрыв
Харьковская область
обстрелы
Харьковская ОГА
Олег Синегубов
война в Украине
авиабомба

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