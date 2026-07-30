На Харківщину повертається спека: прогноз погоди на серпень

Жінка з дитиною. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На зміну відносній прохолоді на Харківщину повертається справжня літня спека. За прогнозами синоптиків, найближчими днями температура повітря впевнено повзтиме вгору, досягаючи позначок вище +30°С. Хоча опадів здебільшого не передбачається, подекуди можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на п'ятницю, 31 липня

В останній день липня на Харківщині очікується мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачається. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7–12 м/с.

По області: температура повітря вночі становитиме +12…+17°С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +25…+30°С.

У Харкові: нічна температура буде в межах +14…+16°С, а вдень повітря прогріється до +27…+29°С.

Пожежна небезпека у регіоні

Незважаючи на спекотну погоду, ситуація з пожежною небезпекою в області 31 липня залишається неоднорідною, хоча в більшості районів загроза мінімальна. Згідно з даними синоптиків, у Золочеві, Богодухові, Коломаку, Великому Бурлуці, Куп'янську, Ізюмі та Харкові зафіксовано низький (другий) клас пожежної небезпеки. У Слобожанському та Берестині діє середній (третій) клас. Водночас у Лозовій оголошено надзвичайну (п'яту) пожежну небезпеку. Рятувальники закликають жителів області, особливо в зонах підвищеного ризику, бути гранично обережними з вогнем на відкритих територіях.

Прогноз на 1–4 серпня

Спека продовжуватиме набирати обертів, а погода буде переважно сухою, за винятком початку наступного тижня:

1 серпня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3–8 м/с. Температура вночі +13…+18°С, вдень спекотні +27…+32°С.

2 серпня: утримуватиметься мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі +15…+20°С, вдень повітря прогріється до +29…+34°С.

3 серпня: очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-східний, 3–8 м/с. Температура вночі +16…+21°С, вдень пануватиме справжня спека — +31…+36°С.

4 серпня: мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень подекуди пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі +16…+21°С, вдень стовпчики термометрів покажуть рекордні +32…+37°С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что Харків опинився серед міст України з найбільшими надходженнями від місцевих податків і зборів. Попри постійні російські обстріли, місто посіло четверте місце у загальному рейтингу. Таких результатів вдалося досягти завдяки збереженню економічної активності та власних бюджетних надходжень.