На Купянщине увеличилась "серая зона", — Синегубов

Начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов. Фото: скриншот

Несмотря на то, что на Купянщине увеличилась территория "серой зоны", ВСУ не потеряли ни одного населенного пункта. Украинские защитники дают достойный отпор врагу.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Читайте также:

"Серая зона" в Харьковской области

Увеличение "серой зоны", как говорит Синегубов, и привело к тому, что население пришлось эвакуировать.

"Мы четко понимаем, кто против нас стоит, на каких позициях. На сегодняшний день мы не потеряли никаких позиций. Лишь увеличилась "серая зона", расширилось поле битвы и, соответственно, стало больше войск, в том числе наших. Происходит больше артиллерийских дуэлей. Именно поэтому мы проводим эвакуацию гражданских. Но ни один населенный пункт мы не потеряли", — рассказал Олег Синегубов.

И добавил, что непрерывно идет работа над укреплением оборонных рубежей Харьковщины.

"Укрепление усиливается в соответствии с теми угрозами, которые мы потенциально видим на Лиманском, Купянском направлении. Построение фортификационных сооружений — это сейчас для нас один из приоритетов, потому что имеем по максимуму содействовать украинским военным. Это касается обороноспособности всей нашей территории", — подчеркнул Синегубов.

Напомним, за прошедшие сутки от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковщины. В частности, во время атаки по городу Купянск погибла 61-летняя женщина и еще одна получила ранения.

Добавим, что до этого россияне два дня подряд обстреливали Купянск в Харьковской области.