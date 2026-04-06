Окупанти влучили дроном біля зупинки у Харкові: поранений водій

Російські окупанти у понеділок, 6 квітня, атакували Київський район Харкова. Влучання ворожого безпілотника зафіксовано біля зупинки громадського транспорту. Внаслідок обстрілу поранення отримав водій мікроавтобуса.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, передає Новини.LIVE.

Російський удар по Харкову 6 квітня

"Влучання ворожого дрону сталося біля зупинки громадського транспорту — поранений водій міського маршруту", — зазначив Терехов.

Крім того, пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого перебував постраждалий.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що пораненому 67 років. За його словами, він не зазнав тяжких травм. Чоловіка доставили до лікарні.

Читайте також:

Наразі триває обстеження місця російського прильоту.

Також Терехов повідомив про ще один удар російського дрона біля багатоповерхівки у Київському районі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Терехова, російські окупанти упродовж останнього тижня завдали 48 ударів по Харкову. Ворог атакував ракетами та дронами. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Крім того, 6 квітня противник завдав удару дроном по Основʼянському району Харкова. БпЛА впав на територію приватного домоволодіння. Відомо про постраждалу 15-річну дівчинку.