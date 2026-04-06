Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Окупанти влучили дроном біля зупинки у Харкові: поранений водій

Окупанти влучили дроном біля зупинки у Харкові: поранений водій

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 13:08
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у понеділок, 6 квітня, атакували Київський район Харкова. Влучання ворожого безпілотника зафіксовано біля зупинки громадського транспорту. Внаслідок обстрілу поранення отримав водій мікроавтобуса.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, передає Новини.LIVE.

Російський удар по Харкову 6 квітня

"Влучання ворожого дрону сталося біля зупинки громадського транспорту — поранений водій міського маршруту", — зазначив Терехов.

Крім того, пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого перебував постраждалий.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що пораненому 67 років. За його словами, він не зазнав тяжких травм. Чоловіка доставили до лікарні.

Читайте також:

Наразі триває обстеження місця російського прильоту.

Також Терехов повідомив про ще один удар російського дрона біля багатоповерхівки у Київському районі.

Дописи Терехова. Фото: скриншот
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Терехова, російські окупанти упродовж останнього тижня завдали 48 ударів по Харкову. Ворог атакував ракетами та дронами. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Крім того, 6 квітня противник завдав удару дроном по Основʼянському району Харкова. БпЛА впав на територію приватного домоволодіння. Відомо про постраждалу 15-річну дівчинку.

війна Харків обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації