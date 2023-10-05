Напад на поліцейських в Харкові: Буданов відреагував

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Фото: УП

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов засудив напад на поліцейських, який стався на блокпосту в Харкові. Нападниками, ймовірно, були бійці спецпідрозділу Kraken.

Про це Кирило Буданов сказав у коментарі для видання "Бабель".

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Реакція Буданова

"Моя думка щодо інциденту на блокпості в Харкові дуже проста: усі представники силових структур повинні керуватися законами та присягою. Знати і поважати права та обовʼязки кожного, хто виконує свої службові обовʼязки — це аксіома", — сказав Буданов.

За його словами, силові структури — це складові Сил оборони України, в яких має бути один ворог — Росія.

"І розвідники, і поліцейські є невідʼємними складовими Сил безпеки та оборони України. У нас усіх один ворог — росія, і лише наша наполеглива спільна робота здатна забезпечити успіх у важкій боротьбі за свободу української нації. Звісно, такі історії, як у Харкові, жодної користі не несуть. Тому в цілому я вкрай негативно оцінюю цей неприємний інцидент, такі випадки неприпустимі", — додав Буданов.

Конфлікт на блокпосту в Харкові

Нагадаємо, у Харкові на блокпосту озброєні люди у військовій формі погрожувати поліцейським та бійцям ЗСУ. Вони наказали їм лягти на землю.

Пізніше, згідно з версією самих озброєних чоловіків, розбіжності були викликані діями поліцейських, які протягом усього встановлення КПП виявляли упереджене ставлення саме до транспортних засобів від "Кракена".

Згодом поліція розпочала кримінальне провадження за фактом конфлікту.