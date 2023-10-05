Нападение на полицейских в Харькове: Буданов отреагировал

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Фото: УП

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов осудил нападение на полицейских, которое произошло на блокпоста в Харькове. Нападающими, вероятно, были бойцы спецподразделения "Кракен".

Об этом Кирилл Буданов сказал в комментарии "Бабель".

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Реакция Буданова

"Мое мнение по поводу инцидента на блокпосте в Харькове очень простое: все представители силовых структур должны руководствоваться законами и присягой. Знать и уважать права и обязанности каждого, кто исполняет свои служебные обязанности, — это аксиома", — сказал Буданов.

По его словам, силовые структуры — это составляющие Сил обороны Украины, в которых должен быть один враг — Россия.

"И разведчики, и полицейские являются неотъемлемыми составляющими Сил безопасности и обороны Украины. У нас всех один враг — Россия, и только наша упорная совместная работа способна обеспечить успех в тяжелой борьбе за свободу украинской нации. Конечно, такие истории, как в Харькове, ни одной пользы не несут. Поэтому в целом я крайне негативно оцениваю этот неприятный инцидент, такие случаи недопустимы", — добавил Буданов.

Конфликт на блокпосту в Харькове

Напомним, в Харькове на блокпосту вооружены люди в военной форме угрожать полицейским и бойцам ВСУ. Они приказали им лечь на землю.

Позже, согласно версии самых вооруженных мужчин, разногласия были вызваны действиями полицейских, которые на протяжении всей установки КПП проявляли пристрастное отношение именно к транспортным средствам от "Кракена".

Впоследствии полиция начала уголовное производство по факту конфликта.