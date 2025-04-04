В Харківській ОВА показали фото трагічних наслідків атаки російських окупантів на місто

Наслідки атаки РФ на Харків — в ОВА оприлюднили фото
Харківщина підбиває трагічні підсумки нічної атаки російських окупантів. Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов опублікував сумні кадри удару російських безпілотників по Новобаварському району міста.
Синєгубов виклав ці фото у своєму офіційному Tekegram-каналі.
Що відомо на цей момент про наслідки удару по Харкову
Як вже повідомлялось, троє харків'ян загинуло. Є багато руйнувань та в деяких місцях виникли пожежі.
Крім того, удар ворожих дронів прийшовся як раз на мирний Новобаварський район, де багато житлових будинків. В результаті більш ніж 30 будинків зазнали пошкоджень.
В ексклюзивному коментарі Новини.LIVE речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що Розбито понад сотні вікон, знищені або пошкоджені легкові авто харків'ян.
Водночас Чубенко зазначив, що окупанти змінили тактику своїх атак дронами — вони стали більш цинічними, адже росіяни тепер атакують відразу великою кількістю БпЛА — від десяти штук і більше.
Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали 3 квітня близько 22:14. Перед тим мешканців регіону попереджали про небезпеку застосування ударних БпЛА.
Минулої ночі окупанти також обстрілювали Харків. У місті пролунало щонайменше 14 вибухів, зафіксовано чималі пошкодження.
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