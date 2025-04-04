В Харківській ОВА показали фото трагічних наслідків атаки російських окупантів на місто

Наслідки удару російських окупантів по Харкову. Фото: Харківська ОВА

Харківщина підбиває трагічні підсумки нічної атаки російських окупантів. Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов опублікував сумні кадри удару російських безпілотників по Новобаварському району міста.

Синєгубов виклав ці фото у своєму офіційному Tekegram-каналі.

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Як вже повідомлялось, троє харків'ян загинуло. Є багато руйнувань та в деяких місцях виникли пожежі.

Пожежники ДСНС Харківщини гасять вогонь після удару БпЛА. Фото: Харківська ОВА

Крім того, удар ворожих дронів прийшовся як раз на мирний Новобаварський район, де багато житлових будинків. В результаті більш ніж 30 будинків зазнали пошкоджень.

Пошкоджена п'ятиповерхівка у Харкові. Фото: Харківська ОВА

В ексклюзивному коментарі Новини.LIVE речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що Розбито понад сотні вікон, знищені або пошкоджені легкові авто харків'ян.

Вибиті вікна у будинку після атаки РФ на Харків. Фото: Харківська ОВА

Водночас Чубенко зазначив, що окупанти змінили тактику своїх атак дронами — вони стали більш цинічними, адже росіяни тепер атакують відразу великою кількістю БпЛА — від десяти штук і більше.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали 3 квітня близько 22:14. Перед тим мешканців регіону попереджали про небезпеку застосування ударних БпЛА.

Минулої ночі окупанти також обстрілювали Харків. У місті пролунало щонайменше 14 вибухів, зафіксовано чималі пошкодження.