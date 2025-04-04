В Харьковской ОВА показали фото трагических последствий атаки российских оккупантов на город

Последствия удара российских оккупантов по Харькову. Фото: Харьковская ОВА

Харьковщина подводит трагические итоги ночной атаки российских оккупантов. Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов опубликовал печальные кадры удара российских беспилотников по Новобаварскому району города.

Синегубов выложил эти фото в своем официальном Tekegram-канале.

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Как уже сообщалось, трое харьковчан погибли. Есть много разрушений и в некоторых местах возникли пожары.

Пожарные ГСЧС Харьковщины тушат огонь после удара БпЛА. Фото: Харьковская ОГА

Кроме того, удар вражеских дронов пришелся как раз на мирный Новобаварский район, где много жилых домов. В результате более чем 30 домов получили повреждения.

Поврежденная пятиэтажка в Харькове. Фото: Харьковская ОВА

В эксклюзивном комментарии Новини.LIVE представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что разбито более сотни окон, уничтожены или повреждены легковые авто харьковчан.

Выбитые окна в доме после атаки РФ на Харьков. Фото: Харьковская ОВА

В то же время Чубенко отметил, что оккупанты изменили тактику своих атак дронами — они стали более циничными, ведь россияне теперь атакуют сразу большим количеством БпЛА — от десяти штук и более.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели 3 апреля около 22:14. Перед тем жителей региона предупреждали об опасности применения ударных БпЛА.

Прошлой ночью оккупанты также обстреливали Харьков. В городе прозвучало не менее 14 взрывов, зафиксированы немалые повреждения.