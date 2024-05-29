Сколько людей считаются пропавшими без вести в результате обстрела Эпицентра в Харькове 25 мая

Последствия бомбардировки Эпицентра в Харькове — сколько людей считаются пропавшими без вести
Руководитель следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что в результате удара оккупантов по "Эпицентру" 25 мая еще два человека считаются пропавшими без вести. По его словам, разбор завалов гипермаркета, вероятно, будет завершен в среду, 29 мая.
Об этом Сергей Болвинов сказал в комментарии "Суспільному".
Российский удар по "Эпицентру" в Харькове
"Еще два человека считаются пропавшими без вести после ударов РФ по "Эпицентру", — отметил Болвинов.
Он сообщил, что правоохранители изъяли два тела и ожидают, что будет совпадение с материалами ДНК родственников пропавших.
Известно, что в результате российской атаки погибли 19 человек, еще 54 получили ранения.
Напомним, Россия в субботу, 25 мая, ударила по Харькову, разрушив строительный гипермаркет "Эпицентр". К моменту удара в здании могли находиться 200 гражданских.
Со временем недалеко от строительного гипермаркета в Харькове спасатели и следователи нашли неразорвавшийся боеприпас. Если бы он взорвался, жертв было бы гораздо больше.
По состоянию на 13:00 в среду, 29 апреля, установлена гибель 19 человек, пострадали 54 человека.
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