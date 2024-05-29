Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Последствия бомбардировки Эпицентра в Харькове — сколько людей считаются пропавшими без вести arrow

Последствия бомбардировки Эпицентра в Харькове — сколько людей считаются пропавшими без вести

29 мая 2024 15:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сколько людей считаются пропавшими без вести в результате обстрела Эпицентра в Харькове 25 мая
Последствия российского обстрела "Эпицентра" в Харькове 25 мая. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Руководитель следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что в результате удара оккупантов по "Эпицентру" 25 мая еще два человека считаются пропавшими без вести. По его словам, разбор завалов гипермаркета, вероятно, будет завершен в среду, 29 мая.

Об этом Сергей Болвинов сказал в комментарии "Суспільному".

Читайте также:

Российский удар по "Эпицентру" в Харькове

"Еще два человека считаются пропавшими без вести после ударов РФ по "Эпицентру", — отметил Болвинов.

Он сообщил, что правоохранители изъяли два тела и ожидают, что будет совпадение с материалами ДНК родственников пропавших.

Известно, что в результате российской атаки погибли 19 человек, еще 54 получили ранения.

Напомним, Россия в субботу, 25 мая, ударила по Харькову, разрушив строительный гипермаркет "Эпицентр". К моменту удара в здании могли находиться 200 гражданских.

Со временем недалеко от строительного гипермаркета в Харькове спасатели и следователи нашли неразорвавшийся боеприпас. Если бы он взорвался, жертв было бы гораздо больше.

По состоянию на 13:00 в среду, 29 апреля, установлена гибель 19 человек, пострадали 54 человека.

война
Харьков
Украина
обстрелы
оккупанты
Эпицентр

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали