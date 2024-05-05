Наслідки обстрілу Харкова — прокуратура показала відео з коптера

Наслідки обстрілу Шевченківського району Харкова. Скриншот відео Харківської обласної прокуратури

У неділю, 5 травня, російські окупанти завдали авіаудари по житлових кварталах Харкова. Унаслідок ворожих обстрілів постраждали 15 людей.

Увечері, 5 травня, Харківська обласна прокуратура оприлюднила відеозапис із коптера. На цьому відео з висоти пташиного польоту зафіксовано руйнування міста після російської атаки.

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Близько 14:20 росіяни атакували з авіації житлові квартали в Шевченківському районі Харкова. Унаслідок цього обстрілу 15 людей отримали поранення. Є пошкодження низки житлових будинків, автомобілів та медичної установи.

За попередніми даними, ворог завдав по місту удари трьома УМПБ Д30-СН — уніфікованими міжвидовими плануючими боєприпасами 30-сантиметрового калібру.

Нагадаємо, унаслідок атаки на Харків 5 травня зазнав пошкоджень приватний житловий будинок. Боєприпас поцілив поміж будинками, внаслідок чого вибухова хвиля частково їх обвалила. Ще в одній оселі, що розташована навпроти, вибило вікна.

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