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Наслідки обстрілу Харкова — прокуратура показала відео з коптера

5 травня 2024 23:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Наслідки обстрілу Харкова — прокуратура показала відео з коптера
Наслідки обстрілу Шевченківського району Харкова. Скриншот відео Харківської обласної прокуратури
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У неділю, 5 травня, російські окупанти завдали авіаудари по житлових кварталах Харкова. Унаслідок ворожих обстрілів постраждали 15 людей.

Увечері, 5 травня, Харківська обласна прокуратура оприлюднила відеозапис із коптера. На цьому відео з висоти пташиного польоту зафіксовано руйнування міста після російської атаки.

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Близько 14:20 росіяни атакували з авіації житлові квартали в Шевченківському районі Харкова. Унаслідок цього обстрілу 15 людей отримали поранення. Є пошкодження низки житлових будинків, автомобілів та медичної установи.

За попередніми даними, ворог завдав по місту удари трьома УМПБ Д30-СН — уніфікованими міжвидовими плануючими боєприпасами 30-сантиметрового калібру.

Нагадаємо, унаслідок атаки на Харків 5 травня зазнав пошкоджень приватний житловий будинок. Боєприпас поцілив поміж будинками, внаслідок чого вибухова хвиля частково їх обвалила. Ще в одній оселі, що розташована навпроти, вибило вікна.

Також ми писали про те, що від ворожого удару по Харкову загинув собака, а господаря цієї тварини ушпиталили.

 

 

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