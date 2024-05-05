На місці удару в Харкові загинув собака, господаря ушпиталили — в ОВА розповіли наслідки
Російські загарбники в неділю, 5 травня, вчергове обстріляли Харків. На місці ракетного удару загинув собака, його господаря ушпиталили.
Про це з місця події повідомив кореспондент Новини.LIVE.
Атака на Харків 5 травня
Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися за медичною допомогою.
За його словами, зараз медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань, дані оновлюються.
"Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто", — написав Синєгубов.
Також під обстрілами ворога опинився Куп'янський район.
У селі Моначинівка Кіндрашівської громади сталося займання приватного будинку, там постраждав 34-річний цивільний чоловік. Під завалами ще може перебувати жінка.
Крім того, внаслідок обстрілу Ківшарівки повідомляють про ще одного постраждалого. Деталі встановлюються.
Нагадаємо, вдень у Харкові лунали вибухи. У місті та області оголошували повітряну тривогу.
Згодом мер міста повідомив, що росіяни вдарили по центральній частині. А голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в Шевченківському районі Харкова.
Також росіяни влучили у приватний будинок у Харкові. Станом на 15:00 кількість постраждалих через атаку на місто збільшилася до п'яти.
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