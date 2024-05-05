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На місці удару в Харкові загинув собака, господаря ушпиталили — в ОВА розповіли наслідки

5 травня 2024 17:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На місці удару в Харкові загинув собака, господаря ушпиталили — в ОВА розповіли наслідки
Наслідки удару по Харкову. Фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в неділю, 5 травня, вчергове обстріляли Харків. На місці ракетного удару загинув собака, його господаря ушпиталили.

Про це з місця події повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Атака на Харків 5 травня

Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися за медичною допомогою. 

ракетний удар по Харкову 5 травня
Наслідки удару. Фото: Харківська обласна прокуратура
удар росіян по Харкову 5 травня
Наслідки удару. Фото: Харківська обласна прокуратура
обстріл Харкова 5 травня
Наслідки удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

За його словами, зараз медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань, дані оновлюються. 

обстріл Харкова ракетами 5 травня
Наслідки удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто", — написав Синєгубов.

ракетний удар по Харкову 5 травня
Уламки ракети. Фото: Харківська обласна прокуратура
пошкодження через удар по Харкову 5 травня
Пошкоджені автомобілі. Фото: Харківська обласна прокуратура
Загарбники вдарили по Харкову 5 травня
Наслідки удару. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Скриншот допису Синєгубова

Також під обстрілами ворога опинився Куп'янський район.

У селі Моначинівка Кіндрашівської громади сталося займання приватного будинку, там постраждав 34-річний цивільний чоловік. Під завалами ще може перебувати жінка. 

Крім того, внаслідок обстрілу Ківшарівки повідомляють про ще одного постраждалого. Деталі встановлюються.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вдень у Харкові лунали вибухи. У місті та області оголошували повітряну тривогу.

Згодом мер міста повідомив, що росіяни вдарили по центральній частині. А голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в Шевченківському районі Харкова. 

Також росіяни влучили у приватний будинок у Харкові. Станом на 15:00 кількість постраждалих через атаку на місто збільшилася до п'яти.

Харків
обстріли
ракети
війна в Україні
ракетний удар

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