На місці удару в Харкові загинув собака, господаря ушпиталили — в ОВА розповіли наслідки

Наслідки удару по Харкову. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські загарбники в неділю, 5 травня, вчергове обстріляли Харків. На місці ракетного удару загинув собака, його господаря ушпиталили.

Про це з місця події повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися за медичною допомогою.

Наслідки удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

За його словами, зараз медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань, дані оновлюються.

Наслідки удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто", — написав Синєгубов.

Уламки ракети. Фото: Харківська обласна прокуратура

Пошкоджені автомобілі. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Скриншот допису Синєгубова

Також під обстрілами ворога опинився Куп'янський район.

У селі Моначинівка Кіндрашівської громади сталося займання приватного будинку, там постраждав 34-річний цивільний чоловік. Під завалами ще може перебувати жінка.

Крім того, внаслідок обстрілу Ківшарівки повідомляють про ще одного постраждалого. Деталі встановлюються.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вдень у Харкові лунали вибухи. У місті та області оголошували повітряну тривогу.

Згодом мер міста повідомив, що росіяни вдарили по центральній частині. А голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в Шевченківському районі Харкова.

Також росіяни влучили у приватний будинок у Харкові. Станом на 15:00 кількість постраждалих через атаку на місто збільшилася до п'яти.