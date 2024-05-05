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Последствия обстрела Харькова — прокуратура показала видео с коптера

5 мая 2024 23:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Последствия обстрела Харькова — прокуратура показала видео с коптера
Последствия обстрела Шевченковского района Харькова. Скриншот видео Харьковской областной прокуратуры
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В воскресенье, 5 мая, российские оккупанты нанесли авиаудары по жилым кварталам Харькова. В результате вражеских обстрелов пострадали 15 человек.

Вечером, 5 мая, Харьковская областная прокуратура обнародовала видеозапись с коптера. На этом видео с высоты птичьего полета зафиксировано разрушение города после российской атаки.

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Около 14:20 россияне атаковали из авиации жилые кварталы в Шевченковском районе Харькова. В результате этого обстрела 15 человек получили ранения. Есть повреждения ряда жилых домов, автомобилей и медицинского учреждения.

По предварительным данным, враг нанес по городу удары тремя УМПБ Д30-СН — унифицированными межвидовыми планирующими боеприпасами 30-сантиметрового калибра.

Напомним, в результате атаки на Харьков 5 мая получил повреждения частный жилой дом. Боеприпас попал между домами, в результате чего взрывная волна частично их обрушила. Еще в одном доме, расположенном напротив, выбило окна.

Также мы писали о том, что от вражеского удара по Харькову погибла собака, а хозяина этого животного госпитализировали.

 

 

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