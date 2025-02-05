В Ізюмі завершили пошуково-рятувальну операцію - які наслідки атаки

Розбір завалів в Ізюмі. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у вівторок, 4 лютого, завдали ракетного удару по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки загинули шестеро людей та ще понад 50 отримали поранення.

На місці обстрілу побувала кореспондентка Новини.LIVE.

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Вчора армія РФ вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М" по адміністративній будівлі. У харківській обласній прокуратурі в коментарі для Новини.LIVE зазначили, що поблизу немає жодних військових об'єктів.

Пошкодження всередині. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження всередині. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження всередині. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження всередині. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Руйнування через атаку. Фото: Новини.LIVE

Руйнування через атаку. Фото: Новини.LIVE

Руйнування через атаку. Фото: Новини.LIVE

Квіти в пам'ять про загиблих. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження всередині будівлі. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження всередині будівлі. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження всередині будівлі. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження всередині будівлі. Фото: Новини.LIVE 1 / 14

Удар було завдано в найбільш людне місце Ізюма: наразі відомо про 57 людей, які отримали тілесні ушкодження віком від шести до 77 років. 44 особи з них — це працівники міських та державних установ: державної податкової служби, Міністерства юстиції, виконавчої служби та служби соціального захисту населення.

Також відомо, що двоє загиблих були сестрами: 19-річна дівчина перебувала на четвертому місяці вагітності, а у 18-річної залишився півторарічний син. Чоловік жінки зараз перебуває на фронті та захищає Україну.

Одна з працівниць адмінбудівлі розповіла, що під час вибуху перебувала на своєму робочому місці в Управлінні соціального захисту. За її словами, до установи приходять цивільні люди, аби отримати соціальні послуги.

"І загиблі теж прийшли за документами, вони навіть не встигли зайти. Вони загинули біля будівлі. У моєму управлінні 13 поранених, вісім з яких звернулися в лікарні", — зазначила вона.

Відомо, що приліт стався в котельню, в якій перебував працівник. Коли рятувальники змогли дістатися до нього крізь завали — він вже загинув.

Нагадаємо, сьогодні у лікарні помер 61-річний постраждалий внаслідок вчорашньої атаки по Ізюму.

Також у місті, окрім адмінбудівлі пошкоджено три багатоповерхівки, понад 10 приватних осель та сім одиниць транспорту.