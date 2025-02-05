В Изюме завершили поисково-спасательную операцию - какие последствия атаки

Последствия ракетного удара по Изюму — репортаж Новини.LIVE
Российские войска во вторник, 4 февраля, нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. В результате атаки погибли шесть человек и еще более 50 получили ранения.
На месте обстрела побывала корреспондент Новини.LIVE.
Ракетный удар по Изюму 4 февраля
Вчера армия РФ ударила баллистической ракетой "Искандер-М" по административному зданию. В харьковской областной прокуратуре в комментарии для Новини.LIVE отметили, что поблизости нет никаких военных объектов.
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Повреждения внутри. Фото: Новини.LIVE
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Повреждения внутри. Фото: Новини.LIVE
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Повреждения внутри. Фото: Новини.LIVE
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Повреждения внутри. Фото: Новини.LIVE
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Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE
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Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE
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Разрушения из-за атаки. Фото: Новини.LIVE
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Разрушения из-за атаки. Фото: Новини.LIVE
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Разрушения из-за атаки. Фото: Новини.LIVE
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Цветы в память о погибших. Фото: Новини.LIVE
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Повреждения внутри здания. Фото: Новини.LIVE
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Повреждения внутри здания. Фото: Новини.LIVE
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Повреждения внутри здания. Фото: Новини.LIVE
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Повреждения внутри здания. Фото: Новини.LIVE
Удар был нанесен в наиболее людное место Изюма: сейчас известно о 57 людях, получивших телесные повреждения, в возрасте от шести до 77 лет. 44 человека из них — это работники городских и государственных учреждений: государственной налоговой службы, Министерства юстиции, исполнительной службы и службы социальной защиты населения.
Также известно, что двое погибших были сестрами: 19-летняя девушка находилась на четвертом месяце беременности, а у 18-летней остался полуторагодовалый сын. Муж женщины сейчас находится на фронте и защищает Украину.
Одна из работниц админздания рассказала, что во время взрыва находилась на своем рабочем месте в Управлении социальной защиты. По ее словам, в учреждение приходят гражданские люди, чтобы получить социальные услуги.
"И погибшие тоже пришли за документами, они даже не успели зайти. Они погибли возле здания. В моем управлении 13 раненых, восемь из которых обратились в больницы", — отметила она.
Известно, что прилет произошел в котельную, в которой находился работник. Когда спасатели смогли добраться до него сквозь завалы — он уже погиб.
Напомним, сегодня в больнице умер 61-летний пострадавший в результате вчерашней атаки по Изюму.
Также в городе, кроме админздания повреждены три многоэтажки, более 10 частных домов и семь единиц транспорта.
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