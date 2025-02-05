Удар Іскандером по Ізюму — збільшилась кількість постраждалих

Люди стоять біля вибитого вікна в будинку через удар по Ізюму. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Росіяни атакували місто Ізюм на Харківщині. Ракетою "Іскандер" вдарили по адміністративній будівлі. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла.

Про це повідомив директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол в ефірі телемарафону у середу, 5 лютого.

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Скільки людей постраждали через удар по Ізюму

Як зазначив Сокол, станом на сьогодні відомо про 57 постраждалих внаслідок ракетної атаки по Ізюму. Троє людей перебувають у важкому стані. В інших — стан середньої та легкої тяжкості.

"Мета цього удару — виключно терор міста, району, області, який фактично щоденно росіяни здійснюють відносно Харківської області. Щодо Ізюмського району, то там взагалі такі ракетні обстріли, обстріли з КАБів відбуваються щоденно. Більшість з них направлено виключно, на мою думку, з метою залякування населення", — зазначив Сокол.

Пошуково-рятувальна операція в Ізюмі завершилась ще вчора, але наслідки атаки досі ліквідують. Відомо про три багатоповерхівки, які пошкоджені внаслідок обстрілу, а також понад 10 приватних осель та 7 одиниць транспорту.

Нагадаємо, відомо про п'ятьох загиблих людей через удар росіян по Ізюму вдень 4 лютого. Серед них — молода вагітна жінка. Також загинула її 18-річна сестра.

З'явилось фото уламків ракети, якою окупанти атакували Ізюм на Харківщині. Більшість постраждалих внаслідок обстрілу — працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ.