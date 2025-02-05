Удар Іскандером по Ізюму — збільшилась кількість постраждалих

Збільшилась кількість постраждалих через ракетний удар по Ізюму
Росіяни атакували місто Ізюм на Харківщині. Ракетою "Іскандер" вдарили по адміністративній будівлі. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла.
Про це повідомив директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол в ефірі телемарафону у середу, 5 лютого.
Скільки людей постраждали через удар по Ізюму
Як зазначив Сокол, станом на сьогодні відомо про 57 постраждалих внаслідок ракетної атаки по Ізюму. Троє людей перебувають у важкому стані. В інших — стан середньої та легкої тяжкості.
"Мета цього удару — виключно терор міста, району, області, який фактично щоденно росіяни здійснюють відносно Харківської області. Щодо Ізюмського району, то там взагалі такі ракетні обстріли, обстріли з КАБів відбуваються щоденно. Більшість з них направлено виключно, на мою думку, з метою залякування населення", — зазначив Сокол.
Пошуково-рятувальна операція в Ізюмі завершилась ще вчора, але наслідки атаки досі ліквідують. Відомо про три багатоповерхівки, які пошкоджені внаслідок обстрілу, а також понад 10 приватних осель та 7 одиниць транспорту.
Нагадаємо, відомо про п'ятьох загиблих людей через удар росіян по Ізюму вдень 4 лютого. Серед них — молода вагітна жінка. Також загинула її 18-річна сестра.
З'явилось фото уламків ракети, якою окупанти атакували Ізюм на Харківщині. Більшість постраждалих внаслідок обстрілу — працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ.
Читайте Новини.LIVE!