У Харкові через влучання БпЛА у будинку вибиті вікна — відео

Влучання БпЛА в будинок у Харкові — Новини.LIVE з місця події
У Харкові в середу, 13 листопада, російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Внаслідок удару постраждали четверо людей.
На місці побував кореспондент Новини.LIVE.
Атака БпЛА на Харків 13 листопада
Відом, що на місці влучання російського безпілотника у будинок в Салтівському районі обійшлося без пожежі. Внаслідок удару постраждали четверо людей, трьох з них ушпиталили.
У будинку пошкоджений фасад та вибиті вікна. Також постраждали автомобілі, які стоять поруч.
Раніше про влучання російського безпілотника в житлову багатоповерхівку повідомляв мер міста Ігор Терехов.
Крім того, окупанти вдарили дроном поблизу ТЦ у Харкові. Внаслідок цього пошкоджені автомобілі, які стояли на парковці.
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