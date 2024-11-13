У Харкові через влучання БпЛА у будинку вибиті вікна — відео

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

У Харкові в середу, 13 листопада, російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Внаслідок удару постраждали четверо людей.

На місці побував кореспондент Новини.LIVE.

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Відом, що на місці влучання російського безпілотника у будинок в Салтівському районі обійшлося без пожежі. Внаслідок удару постраждали четверо людей, трьох з них ушпиталили.

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

У будинку пошкоджений фасад та вибиті вікна. Також постраждали автомобілі, які стоять поруч.

Раніше про влучання російського безпілотника в житлову багатоповерхівку повідомляв мер міста Ігор Терехов.

Крім того, окупанти вдарили дроном поблизу ТЦ у Харкові. Внаслідок цього пошкоджені автомобілі, які стояли на парковці.