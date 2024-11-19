Последствия 1000 дней полномасштабной войны в Харьковской области — инфографика

Последствия войны на Харьковщине — сколько зданий повреждено
Полномасштабная война России против Украины длится уже 1 000 дней. С 24 февраля 2022 оккупанты около 20 000 раз атаковали Харьковскую область.
Новини.LIVE подсчитали, сколько зданий повреждено в Харьковской области за 1 000 дней полномасштабной войны.
Последствия войны в Харьковской области
В общем российские оккупанты повредили 4 386 многоквартирных жилых домов.
Под ударами врага были и дома частного сектора. Речь идет о 3 655 объектах.
Также захватчики повредили 134 школы в Харьковской области, четыре из которых не подлежат восстановлению.
Противник ежедневно продолжает наносить новые удары по Харьковской области и другим регионам Украины.
Напомним, 16 ноября оккупанты совершили авиаудар по жилому сектору села Осиново в Купянском районе Харьковской области, в результате чего несколько человек пострадали.
Также 13 ноября в Харькове российский беспилотник попал в многоквартирный дом.
Читайте Новини.LIVE!