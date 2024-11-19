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Последствия войны на Харьковщине — сколько зданий повреждено

19 ноября 2024 07:00
Аркадий Пастула - Редактор
Последствия 1000 дней полномасштабной войны в Харьковской области — инфографика
Последствия российского обстрела Харькова. Фото архивное: t.me/synegubov
Аркадий Пастула - Редактор

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1 000 дней. С 24 февраля 2022 оккупанты около 20 000 раз атаковали Харьковскую область.

Новини.LIVE подсчитали, сколько зданий повреждено в Харьковской области за 1 000 дней полномасштабной войны.

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Последствия полномасштабной войны в Харьковской области. Фото: Новини.LIVE

Последствия войны в Харьковской области

В общем российские оккупанты повредили 4 386 многоквартирных жилых домов.

Под ударами врага были и дома частного сектора. Речь идет о 3 655 объектах.

Также захватчики повредили 134 школы в Харьковской области, четыре из которых не подлежат восстановлению.

Противник ежедневно продолжает наносить новые удары по Харьковской области и другим регионам Украины.

Напомним, 16 ноября оккупанты совершили авиаудар по жилому сектору села Осиново в Купянском районе Харьковской области, в результате чего несколько человек пострадали.

Также 13 ноября в Харькове российский беспилотник попал в многоквартирный дом.

война Украина Харьковская область оккупанты 1000 дней войны

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