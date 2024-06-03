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Наступление России на Харьковщину — в Третьей штурмовой подсчитали потери врага за неделю

3 июня 2024 17:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Третьей штурмовой бригаде назвали количество ликвидированных оккупантов на Харьковщине
Подбитая техника оккупантов. Иллюстративное фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты продолжают наступательные действия в Харьковской области. Украинским бойцам удалось ликвидировать еще более 600 вражеских военных.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram в понедельник, 3 июня.

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В течение недели подразделения 3-й штурмовой бригады отражали новые атаки врага, возвращали позиции и эффективно ликвидировали живую силу оккупантов.

Там заметили, что потери врага на нашем участке фронта эквивалентны вражескому батальону: 226 военных России были ликвидированы, а еще 416 были ранены.

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Потери оккупантов. Фото: 3-я штурмовая

Украинские воины также уничтожили русские БМП-2, БТРы, ВАТ и баги. В то же время в небе были перехвачены разведывательные беспилотники ZALA и разведывательно-ударные "Ланцеты". Кроме того, ударам подвергся ряд российских средств РЭБ, в том числе окопный РЭБ и Starlink.

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Скриншот сообщения 3-й штурмовой

Ранее в ISW писали, что защитить Харьков поможет предоставление Украине дополнительных систем ПВО и разрешение на удары по объектам на территории РФ.

Кроме того, около 70% города Волчанск Харьковской области находится под контролем ВСУ. В городе и в его окрестностях продолжаются жесткие бои.

Харьковская область
штурмовая бригада
война в Украине
ВСУ
военные
российские войска

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