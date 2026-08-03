У Харківській області питна вода не відповідає нормам: поради

Кран із водою. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Покотилівці Харківського району виявили відхилення у якості питної води. Порушення підтвердили лабораторні дослідження проб, які відібрали під час перевірки системи централізованого водопостачання. Мешканцям радять тимчасово не вживати воду без попереднього кип’ятіння.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Що виявили

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області перевірили систему централізованого водопостачання у селищі. Аналізи відібраних проб показали, що якість води не відповідає встановленим нормативним вимогам.

Після цього Харківське районне управління Держпродспоживслужби видало підприємству, яке забезпечує Покотилівку водою, обов’язкові приписи. Їх мають виконати для усунення виявлених порушень.

Як користуватися

До відновлення безпечних показників мешканцям рекомендують не пити воду з-під крана без попереднього кип’ятіння. Воду потрібно кип’ятити щонайменше 3–5 хвилин після закипання.

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Для пиття та приготування їжі краще використовувати бутильовану воду або інше гарантовано безпечне джерело. Некип’ячену воду також не радять використовувати для миття овочів і фруктів, посуду та приготування дитячої їжі.

Для чищення зубів і вмивання варто використовувати лише кип’ячену або бутильовану воду. Особливо обережними мають бути батьки маленьких дітей, літні люди та люди зі зниженим імунітетом.

Коли звертатися до лікаря

Якщо після вживання води з’явилися нудота, блювання, діарея, підвищена температура або інші симптоми кишкової інфекції, потрібно звернутися за медичною допомогою.

Держпродспоживслужба продовжує контролювати якість води та виконання приписів підприємством. Після повторних лабораторних досліджень мешканців Покотилівки додатково повідомлять про результати та можливість безпечно користуватися водою.

Вартість води у Харкові

За інформацією КП "Харківводоканал", для побутових споживачів міста продовжує діяти єдиний тариф на послуги водопостачання та водовідведення. Загальна вартість одного кубічного метра води становить 24,516 грн (з урахуванням ПДВ). Сума розподіляється наступним чином:

Централізоване водопостачання — 16,032 грн за 1 м³;

Централізоване водовідведення — 8,484 грн за 1 м³.

Нагадаємо, що в країні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів для населення на деякі комунальні послуги.

Як повідомляли Новини.LIVE, із 1 серпня 2026 року для жителів Харкова та області більшість комунальних тарифів залишиться на нинішньому рівні. Фіксовані ціни на електроенергію та газ продовжать діяти. Водночас деякі споживачі можуть зменшити витрати на електроенергію завдяки пільговому тарифу та двозонному лічильнику.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині через постійну загрозу атак FPV-дронів окремі автомобільні дороги доводиться оперативно перекривати. Такі рішення ухвалюються в режимі реального часу, щоб убезпечити водіїв та забезпечити безперебійну роботу Сил оборони.