Терехов заявив про важливість збереження комунальних підприємств

Негода в Одесі — Терехов про важливість підтримки комунальників
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про важливість збереження та підтримки комунальних підприємств. Зокрема, він відзначив роботу комунальників під час негоди в Одесі.
Про це Ігор Терехов сказав під час заходу в межах Асоціації прифронтових міст, повідомляє з місця події кореспондент Новини.LIVE.
Терехов про важливість комунальних підприємств
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про важливість підтримки комунальних підприємств. Водночас як приклад гарного результату роботи комунальників, він навів нещодавню негоду в Одесі.
Також Терехов згадав і про те, як Харків справлявся з негодою та ураганами.
"Тобто, стратегічний напрямок — це наше комунальне підприємство. І ми сьогодні це бачимо. В Одесі був жах, коли загинули люди, коли була біда. А хто знає, що в Харкові могло бути практично таке ж? Дві з половиною тисячі дерев під час урагану, з коренями вирвало. Ви пам'ятаєте, коли Диканівку затопило? Так у нас опадів було набагато більше. Набагато більше.
І що ми робили, це ж ніхто не знає. А це ми врятували за рахунок наших комунальних підприємств. А не дай Бог, щоб якась концесія була б, ще приватне щось, щоб було б? Ми б опинилися також в такому стані", — заявив Терехов.
Крім того, мер Харкова наголосив, що сьогодні необхідно зберегти комунальні підприємства.
Нагадаємо, що нещодавно Терехов анонсував масштабні зміни в метро Харкова — йдеться, зокрема, про додаткові станції.
Раніше Терехов попередив всіх українців про складну зиму та опалювальний сезон.
