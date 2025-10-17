Терехов заявил о важности сохранения коммунальных предприятий

Олег Синегубов и Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил о важности сохранения и поддержки коммунальных предприятий. В частности, он отметил работу коммунальщиков во время непогоды в Одессе.

Об этом Игорь Терехов сказал во время мероприятия в рамках Ассоциации прифронтовых городов, сообщает с места события корреспондент Новини.LIVE.

Терехов о важности коммунальных предприятий

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил о важности поддержки коммунальных предприятий. При этом в качестве примера хорошего результата работы коммунальщиков, он привел недавнюю непогоду в Одессе.

Также Терехов вспомнил и о том, как Харьков справлялся с непогодой и ураганами.

"То есть, стратегическое направление — это наше коммунальное предприятие. И мы сегодня это видим. В Одессе был ужас, когда погибли люди, когда была беда. А кто знает, что в Харькове могло быть практически такое же? Две с половиной тысячи деревьев во время урагана, с корнями вырвало. Вы помните, когда Диканевку затопило? Так у нас осадков было намного больше. Намного больше.

И что мы делали, это же никто не знает. А это мы спасли за счет наших коммунальных предприятий. А не дай Бог, чтобы какая-то концессия была бы, еще частное что-то, чтобы было бы? Мы бы оказались также в таком состоянии", — заявил Терехов.

Кроме того, мэр Харькова отметил, что сегодня необходимо сохранить коммунальные предприятия.

Напомним, что недавно Терехов анонсировал масштабные изменения в метро Харькова — речь идет, в частности, о дополнительных станциях.

Ранее Терехов предупредил всех украинцев о сложной зиме и отопительном сезоне.