Терехов закликав готуватися до складної зими

Міський голова Харкова Ігор Терехов спрогнозував, якою буде зима в Україні з огляду на масовані удари РФ по енергетиці. Зокрема, він закликав українців готуватися до складної ситуації, але не панікувати.

Про це Ігор Терехов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

За словами Терехова, зима 2025-2026 — стане найскладнішою за всі роки повномасштабної війни не лише для Харкова, а й для інших регіонів України.

Мер Харкова пояснив, що нині тактика російських окупантів спрямована на руйнування енергетичної генерації по всій Україні.

"Ця зима звісно буде найважча за час повномасштабної війни. І це не лише для Харкова, але й для Чернігівщини та інших міст України. Бо сьогодні тактика ворога — це руйнація енергетичної генерації в цілому по Україні, не виключення ні Харків, ні Чернігів, ні Суми.

Ворог цілеспрямовано б’є по трансформаторних підстанціях і генеруючому обладнанню. Тобто потрібно бути готовими до всіх викликів. Я всього казати не можу, але ми розробляємо певні плани. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб проходити опалювальний сезон, і бути з енергетикою. Так, буде важко, але ми впораємось", — сказав Терехов.

