Україна
Терехов попередив про складну зиму для всієї України

Терехов попередив про складну зиму для всієї України

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 20:43
Терехов закликав готуватися до складної зими
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Міський голова Харкова Ігор Терехов спрогнозував, якою буде зима в Україні з огляду на масовані удари РФ по енергетиці. Зокрема, він закликав українців готуватися до складної ситуації, але не панікувати.

Про це Ігор Терехов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Терехов закликав готуватися до "найскладнішої" зими

Міський голова Харкова Ігор Терехов спрогнозував, чого очікувати українцям від цієї зими з огляду на удари росіян по критичній інфраструктурі.

За словами Терехова, зима 2025-2026 — стане найскладнішою за всі роки повномасштабної війни не лише для Харкова, а й для інших регіонів України.

Мер Харкова пояснив, що нині тактика російських окупантів спрямована на руйнування енергетичної генерації по всій Україні. 

"Ця зима звісно буде найважча за час повномасштабної війни. І це не лише для Харкова, але й для Чернігівщини та інших міст України. Бо сьогодні тактика ворога — це руйнація енергетичної генерації в цілому по Україні, не виключення ні Харків, ні Чернігів, ні Суми.

Ворог цілеспрямовано б’є по трансформаторних підстанціях і генеруючому обладнанню. Тобто потрібно бути готовими до всіх викликів. Я всього казати не можу, але ми розробляємо певні плани. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб проходити опалювальний сезон, і бути з енергетикою. Так, буде важко, але ми впораємось", — сказав Терехов.

Нагадаємо, що нещодавно Терехов назвав ключову мету ударів Росії по енергетичній системі України.

Також Терехов розповідав, як Харків під постійними обстрілами готується до зими.

опалювальний сезон Харків зима Ігор Терехов війна в Україні відключення світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
